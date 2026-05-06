Új lapot nyitna a Bankszövetség

Mi lesz a kamatstoppal? Az ATM telepítéssel? A Széchenyi Kártya Programmal? A fix 3 százalékos hitellel? Április 12. óta ezek a kérdések érkeznek a Magyar Bankszövetség elnökéhez, Jelasity Radovánhoz a kollégáktól. A szövetség elnöke, a magyarországi Erste elnök-vezérigazgatója reményét fejezte ki, hogy ezzel a konferenciával sikerül új lapot nyitni. „Itt az ideje, kollégák, hogy újra szakmázzunk, és hogy büszkén valljuk be ezt, nem kell ennyi idő után újra politizálni, lehet újra nem egyetérteni, ezt bevállalni, és ezért az embernek nem lesz semmi retorziója” – fogalmazott.

Jelasity Radován a reálgazdasági folyamatokra áttérve kifejtette: az elmúlt három évben 0,1 százalékkal nőtt a magyar gazdaság, idén az év első negyedévében 0,7-0,8 százalékos volt a bővülés. Az Erste elnök-vezérigazgatója azt is kiemelte: jelenleg a magyar bankszektor leginkább a bizonytalansággal küzd, ami szerinte abból következik, hogy kiszámíthatatlan volt a beruházási környezet, rögtönző volt a gazdaságpolitika, illetve ehhez hozzáadódott az uniós források hiánya.

Jelasity Radován elmondta, a kormány támogatott hiteleket vezetett be a bizonytalanság kompenzálására, ezek viszont jelentősen torzították a piacot.

Az Erste elnök-vezérigazgatója azt is közölte, hogy mi az, amit mindenképpen elvár most a hazai bankszektor:

legyen sokkal-sokkal több piac. legyen már vége a lejtős pályának, az „amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek” időszaknak.

„Szerintem aki itt ül, pontosan tudja, hosszú-hosszú éveken keresztül mely törvények, mely rendeletek, mely határozatok, mögött milyen egyéni akciók voltak, ismerünk minden mondatot, minden vesszőt, és pontosan tudjuk, hogy ki milyen hasznot húzott” – nyomatékosította.

A bankvezéri kerekasztal-beszélgetésen felszólaló Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója a kiszámíthatóságot, az uniós pénzek hazahozatalát és a különadók fokozatos kivezetését említette várakozásai között.

Simák Pál, a CIB elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott: ha köd van az autópályán, akkor mindenki lelassít, az új kormánytól pedig azt várja, hogy eloszlassa ezt a ködöt.

Krizsanovics Péter, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese úgy látja, a kormánynak a fegyelmezett költségvetési politika mellett sokat kell tennie azért, hogy megfelelő szerkezetben indítsa be a gazdaságot.

Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója egyebek mellett azt mondta: olyan hiteles költségvetési politikára van szükség, amely 3-5 éves távlatban meghatározza az adózási elveket is.

Becsei András, az OTP vezérigazgató-helyettese szerint olyan egyszerű, átlátható és hosszú távon megmaradó szabályozást szeretnének a pénzintézetek, amellyel ők és az ügyfelek is jól tudnak tervezni.

A cikk Sipos Ildikó riportja alapján készült.