Infostart.hu
2026. május 6. szerda
Nyitókép: Getty Images / Don Mason

Új lapot nyitna a Bankszövetség

Infostart / InfoRádió

Egyenes pályát és a köd eloszlatását várják a hazai pénzintézetek az új kormánytól – több más mellett ez is elhangzott a Potfolio Hitelezés 2026 konferenciáján. A Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar bankszektor leginkább a bizonytalansággal küzd.

Mi lesz a kamatstoppal? Az ATM telepítéssel? A Széchenyi Kártya Programmal? A fix 3 százalékos hitellel? Április 12. óta ezek a kérdések érkeznek a Magyar Bankszövetség elnökéhez, Jelasity Radovánhoz a kollégáktól. A szövetség elnöke, a magyarországi Erste elnök-vezérigazgatója reményét fejezte ki, hogy ezzel a konferenciával sikerül új lapot nyitni. „Itt az ideje, kollégák, hogy újra szakmázzunk, és hogy büszkén valljuk be ezt, nem kell ennyi idő után újra politizálni, lehet újra nem egyetérteni, ezt bevállalni, és ezért az embernek nem lesz semmi retorziója” – fogalmazott.

Jelasity Radován a reálgazdasági folyamatokra áttérve kifejtette: az elmúlt három évben 0,1 százalékkal nőtt a magyar gazdaság, idén az év első negyedévében 0,7-0,8 százalékos volt a bővülés. Az Erste elnök-vezérigazgatója azt is kiemelte: jelenleg a magyar bankszektor leginkább a bizonytalansággal küzd, ami szerinte abból következik, hogy kiszámíthatatlan volt a beruházási környezet, rögtönző volt a gazdaságpolitika, illetve ehhez hozzáadódott az uniós források hiánya.

Jelasity Radován elmondta, a kormány támogatott hiteleket vezetett be a bizonytalanság kompenzálására, ezek viszont jelentősen torzították a piacot.

Az Erste elnök-vezérigazgatója azt is közölte, hogy mi az, amit mindenképpen elvár most a hazai bankszektor:

  1. legyen sokkal-sokkal több piac.
  2. legyen már vége a lejtős pályának, az „amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek” időszaknak.

„Szerintem aki itt ül, pontosan tudja, hosszú-hosszú éveken keresztül mely törvények, mely rendeletek, mely határozatok, mögött milyen egyéni akciók voltak, ismerünk minden mondatot, minden vesszőt, és pontosan tudjuk, hogy ki milyen hasznot húzott” – nyomatékosította.

A bankvezéri kerekasztal-beszélgetésen felszólaló Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója a kiszámíthatóságot, az uniós pénzek hazahozatalát és a különadók fokozatos kivezetését említette várakozásai között.

Simák Pál, a CIB elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott: ha köd van az autópályán, akkor mindenki lelassít, az új kormánytól pedig azt várja, hogy eloszlassa ezt a ködöt.

Krizsanovics Péter, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese úgy látja, a kormánynak a fegyelmezett költségvetési politika mellett sokat kell tennie azért, hogy megfelelő szerkezetben indítsa be a gazdaságot.

Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója egyebek mellett azt mondta: olyan hiteles költségvetési politikára van szükség, amely 3-5 éves távlatban meghatározza az adózási elveket is.

Becsei András, az OTP vezérigazgató-helyettese szerint olyan egyszerű, átlátható és hosszú távon megmaradó szabályozást szeretnének a pénzintézetek, amellyel ők és az ügyfelek is jól tudnak tervezni.

A cikk Sipos Ildikó riportja alapján készült.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Kiakadt Zelenszkij: mit sem ért a tűzszüneti felhívás, nem állt le Putyin – Válaszlépést ígér Ukrajna

Az orosz hadsereg szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy Ukrajna válaszlépéseket fog tenni.

Gigantikus összeolvadásra készülhet a távközlési óriás: elárulta az elemző, kik lesznek a lépés legnagyobb vesztesei

A Deutsche Telekom és a T-Mobile US esetleges összeolvadása rövid távon inkább bizonytalanságot hozhat a szakértő szerint.

Canaries' leader opposes plan to let virus-hit ship dock, as three patients evacuated to Netherlands

The ship is currently in Cape Verde - three patients, including a 56-year-old from Britain, were evacuated to the Netherlands on Wednesday morning.

2026. május 6. 12:49
Szalai Máté: Irán nem kényszerítheti rá a világot egy jogellenes gyakorlatra
2026. május 6. 11:52
Földgázhatalom emelkedik a szomszédunkban, nagy segítséget kap Európa
