Vészesen alacsony a vízállás több tiszai holtágban

A Tiszaugi Holt-Tiszánál az 53 hektáros területen mintegy 85-90 centiméteres vízhiányt regisztráltak. Mivel a Tisza jelenlegi 200 centiméteres vízállása nem teszi lehetővé a gravitációs feltöltést, nagy teljesítményű szivattyúkkal emelik át a vizet.

A tervek szerint a jelenlegi 110 centiméteres vízszintet 200 centiméterre emelik, ami várhatóan tíz nap folyamatos szivattyúzást igényel.

Tiszaalpár és Lakitelek polgármesterei közös kérelemmel fordultak az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz (ATIVÍZIG) a vízhiány okozta ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében.

A feltöltéshez szükséges tervdokumentáció már az Energiaügyi Minisztérium előtt van, a munkálatok a források rendelkezésre állása után kezdődhetnek meg.

Tiszaugnál az önkormányzat, a KÖTIVÍZIG és a holtágat üzemeltető gazdasági társaság összefogásával valósul meg a projekt. A víz átemelése szivornyán keresztül történik, a technológia pedig biztosítja, hogy halak ne kerüljenek át az élő folyóból a holtágba - írja a baon.hu.

A szakemberek szerint a holtágak vízszintjének mesterséges emelése elengedhetetlen a természeti értékek megőrzéséhez, mivel a folyó természetes áradása a közeljövőben nem várható. A