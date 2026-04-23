ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.67
usd:
312.53
bux:
135710.9
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Egy csomó napszemüveg kiterítve egy asztalon.
Nyitókép: Unsplash

Nyaral a fogyasztóvédelem

Infostart / MTI

Az NKFH az egész országra kiterjedő piacfelügyeleti vizsgálatot indít a napszemüvegekre fókuszálva. A hatóság célja, hogy ne legyenek a piacon olyan termékek, amik nem felelnek meg az előírásoknak, és nem nyújtanak megfelelő védelmet az UV-sugárzás ellen.

Országos piacfelügyeleti vizsgálat indul az egyéni védőeszközök körében, különös tekintettel a napszemüvegekre – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön.

Az ellenőrzések során azt vizsgálják, hogy a forgalomba hozott termékek megfelelnek-e az európai uniós és hazai jogszabályi előírásoknak. A cél, hogy ne jelentsenek kockázatot a felhasználók egészségére.

A hatóság kiemelten ellenőrzi a termékek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói és forgalmazói tájékoztatók meglétét és megfelelőségét. Az ellenőrzések a hagyományos kereskedelmi egységekben és az online térben forgalmazott termékekre egyaránt kiterjednek, a helyszínek között egyaránt szerepelnek bevásárlóközpontok, áruházláncok, kiskereskedelmi üzletek, piaci árusítóhelyek, valamint webáruházak is.

A napszemüvegeket laboratóriumban is vizsgálják a látható fény áteresztőképesség, valamint az UV-sugárzás elleni védelem hatékonysága szempontjából.

A megfelelő minőségű napszemüveg képes csökkenteni a káros UV-A és UV-B sugárzás hatását. Azok a termékek, amelyek nem biztosítanak megfelelő védelmet, hosszú távon akár szemkárosodást is okozhatnak – emelte ki a hatóság.

A hatóság kiemelt figyelmet fordít a hiányos vagy megtévesztő jelöléssel ellátott, illetve nem megfelelő UV-védelmet biztosító napszemüvegek forgalomból történő kiszűrésére. Jogszabálysértés esetén a hatóság szükség esetén megteszi a jogszabályban meghatározott intézkedéseket, amelyek a termék forgalomból történő kivonásától a bírság kiszabásáig terjedhetnek – figyelmeztetett az NKFH.

Kezdőlap    Gazdaság    Nyaral a fogyasztóvédelem

vizsgálat

védelem

fogyasztóvédelem

napszemüveg

uv-sugárzás

piacfelügyelet

nkfh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szombathelyi azbeszt-veszélyhelyzet: a Greenpeace szerint Sopron is veszélyben lehet

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, hanem Sopront, sőt több más nyugat-magyarországi települést is. Simon Gergely, a környezetvédő szervezet vegyianyag-szakértője azt mondta az InfoRádióban, hogy ez lehet az eddigi legnagyobb azbesztszennyezés Magyarországon.
 

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 06:00
Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe
2026. április 23. 05:48
Jó hír érkezett az egyik fapados légitársaság utasai számára
×
×