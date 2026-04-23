Nyaral a fogyasztóvédelem

Országos piacfelügyeleti vizsgálat indul az egyéni védőeszközök körében, különös tekintettel a napszemüvegekre – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön.

Az ellenőrzések során azt vizsgálják, hogy a forgalomba hozott termékek megfelelnek-e az európai uniós és hazai jogszabályi előírásoknak. A cél, hogy ne jelentsenek kockázatot a felhasználók egészségére.

A hatóság kiemelten ellenőrzi a termékek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói és forgalmazói tájékoztatók meglétét és megfelelőségét. Az ellenőrzések a hagyományos kereskedelmi egységekben és az online térben forgalmazott termékekre egyaránt kiterjednek, a helyszínek között egyaránt szerepelnek bevásárlóközpontok, áruházláncok, kiskereskedelmi üzletek, piaci árusítóhelyek, valamint webáruházak is.

A napszemüvegeket laboratóriumban is vizsgálják a látható fény áteresztőképesség, valamint az UV-sugárzás elleni védelem hatékonysága szempontjából.

A megfelelő minőségű napszemüveg képes csökkenteni a káros UV-A és UV-B sugárzás hatását. Azok a termékek, amelyek nem biztosítanak megfelelő védelmet, hosszú távon akár szemkárosodást is okozhatnak – emelte ki a hatóság.

A hatóság kiemelt figyelmet fordít a hiányos vagy megtévesztő jelöléssel ellátott, illetve nem megfelelő UV-védelmet biztosító napszemüvegek forgalomból történő kiszűrésére. Jogszabálysértés esetén a hatóság szükség esetén megteszi a jogszabályban meghatározott intézkedéseket, amelyek a termék forgalomból történő kivonásától a bírság kiszabásáig terjedhetnek – figyelmeztetett az NKFH.