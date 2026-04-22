ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.56
usd:
311.26
bux:
136308.24
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tankolás Magyarország első mobil hidrogén-töltőállomásán a Linde Gáz Magyarország Zrt. budapesti telephelyén az avatás napján, 2021. április 29-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Érdekes adatok az üzemanyagárak megfizethetőségéről

Infostart / MTI

A havi nettó átlagkeresetből megvásárolható üzemanyag mennyisége 2025-ben a kétszeresére nőtt 2010-hez képest – állapította meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt. Az intézet szerint a védett ár kivezetésével, a piaci árak visszatérésével évekkel ezelőtti szintre ugrana az autósok terhe.

Az üzemanyagárak magyarországi megfizethetőségét 2010 és 2025 között elemző vizsgálatból kiderül az is, hogy az üzemanyagárak növekedése elmaradt az inflációtól: a benzin ára 76, a dízelé 88 százalékkal emelkedett, miközben a kumulált fogyasztói árindex 93 százalékos volt a KSH adatai alapján.

Az elemzés ugyanakkor rámutat: az üzemanyagok súlya a fogyasztói kosárban 5,7 százalékról 7,3 százalékra nőtt, így az árak változása erősebben hat a háztartások kiadásaira.

A gyakori hazai szabálymódosítások és a forint árfolyam nagy ingadozásai miatt az elmúlt években az olajárak és a hazai üzemanyagárak között gyenge volt a kapcsolat - fejtik ki az elemzők. A dollár-forint keresztárfolyam és az adótartalom változása azonban lényeges hatást gyakorolt az üzemanyagárakra. Példaként a 2022 és 2025 közötti időszakot hozták fel, amikor a csökkenő nemzetközi jegyzések ellenére is emelkedett a benzin és a dízel ára.

A keresetekhez viszonyítva ugyanakkor javult a megfizethetőség: míg 2010-ben egy átlagos havi nettó bér mintegy 400 liter üzemanyagra volt elegendő, 2025 végére átlagosan 815 literre emelkedett. A márciusban bevezetett védett ár hatására tovább nőtt a megvásárolható mennyiség: egy átlagkeresetből 886 liter benzin vagy 857 liter dízel vásárolható.

A GKI jelezte: áprilisban az alacsonyabb áron vásárolt készletek kimerülhetnek, és ezután csak magasabb áron lehet azokat feltölteni; a növekvő költségeket azonban valamelyik piaci szereplőnek - így a Molnak - vagy a költségvetésnek kell állnia, mindaddig, amíg a hatósági ár érvényben van.

Számításaik szerint a piaci árak mellett a nettó átlagkeresetből megvásárolható benzin mennyisége 765 liter, a dízelé 677 liter lenne.

üzemanyagár

gki gazdaságkutató

védett ár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pletser Tamás: a kerozin drágulása keresztülhúzhatja a nyaralási terveket

Ameddig a védett árat fenntartják, addig kialakulhat üzemanyaghiány Magyarországon – mondta az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában, Elmondta azt is, hogy Ázsiával ellentétben Európa egyelőre nem érzi igazán a Hormuzi-szoros lezárásának drámai hatásait, de ez rövidesen megváltozhat.
 

Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy változást jelentett be a Ryanair: könnyen lekésheti a gépét, ha nem figyel erre az új szabályra

November 10-től a Ryanair a jelenlegi 40 helyett 60 perccel a járatok indulása előtt lezárja a repülőtéri utasfelvételt és a poggyászfeladást. A légitársaság ezzel párhuzamosan szinte a teljes hálózatára kiterjeszti az önkiszolgáló poggyászfeladást, hogy csökkentse a várakozási időt - írja a hvg.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ennyivel csökken az szja - jóval több pénz maradhat a zsebünkben, ha ezt bevezetik

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 22. 13:31
Money Talks ’26: Magyarország ma egy különös világszám
2026. április 22. 12:13
Jön az AI Hungary, a hazai mesterséges intelligencia iparág csúcstalálkozója
×
×