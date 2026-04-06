Hol lesz a „következő Dubaj”? – az Irán elleni háború megtépázta a metropolisz hírnevét

2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
A bakui városi versenypálya részlete a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Azeri Nagydíjának harmadik szabadedzése előtt, 2022. június 11-én, a futam előtti napon.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Hol lesz a „következő Dubaj”? – az iráni háború megtépázta a metropolisz hírnevét

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Vaskézzel csapnak le Dubajban a hatóságok a közösségi médiában rakétatámadásokat posztolókra. Elköltöznek az „ex-pat”-ek (a gazdagabb országok migránsait hívják így) Dubajból, az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi központjából. A luxusvárost az adómentességet kereső külföldi dolgozók, az életmódjukkal kérkedő influenszerek és – erről kevesebb szó esik – az ázsiai országokból érkezett kétkezi dolgozók népesítették be. Az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború azonban Teherán célpontjává tette. Máris megjelentek a lehetséges jelöltek az „Új Dubaj” helyére.

Az utóbbi időben többen hagyták ott Dubajt, attól tartva, hogy feljelentik őket az iráni rakéta- és dróntámadásokról készült felvételeikért.

Áprilisig 3 ember halt meg a városállamban és közel 60 volt a sebesültek száma, de a külföldi lakosoknak nem csak az iráni csapások miatt kellett félniük:

a helyi törvények vasszigorral csapnak el azokra, akik saját felvételeket osztanak meg a közösségi médiában a támadásokról.

Az indok a „köznyugalom és közbiztonság fenntartása”. Erre hivatkozva a hatóságok esetenként ellenőrzik még a támadások közelében tartózkodók telefonjait is és még azért is akár 200 ezer dollárt meghaladó büntetés jár, ha valaki ilyen tartalmú üzenetet kap.

A Mail on Sunday című brit lap szerint 70 brit állampolgár vár Dubajban ilyen vád miatt bírósági eljárásra.

Turistákat, légitársaságok személyzetét, expat-eket vettek már őrizetbe. Közben vannak, akik besúgó módjára feljelentik azokat, akik egy közös Whatsapp-csoportban képeket vagy videókat posztolnak...

Megindult az exodus, hol lesz az újabb „luxus-játszótér”?

A Dubajban korábban élt 240 ezer brit körülbelül fele már hazatért, és egyre inkább az a kérdés: hol lesz a következő Dubaj az Emírségek „luxus-játszótere” után?

Az hogy a propaganda és ellenpropaganda köde által elfedett város valóban veszített-e vonzerejéből, a háború után tudjuk meg.

A helyzetet kihasználva kezdenek megjelenni a „trónkövetelők”, de nem lesz könnyű dolguk: az Európa és Ázsia között félúton fekvő városállam a maga évi 429 milliárd dolláros GDP-jével a globalizált gazdaság egyik sikersztorija volt.

Dubaj földrajzi elhelyezkedése, adókedvezményei és pénzügyi szolgáltatásai miatt vonzotta a kalandvágyókat és így sok kreatív ötlet bölcsőjévé vált.

A kérdés most az, hová indulnak meg a „nomádok”?

Vonzók lehetnek a Karib-szigetek adóparadicsomai, így a Kajmán-szigetek, a brit Virgin- vagy Bahama-szigetek is – írja a lehetőségről a Telegraph című lap.

Felhőkarcolók nem, de karibi paradicsom várhatja a nomádokat

A mindössze 10 km széles karibi, volt brit gyarmat Nevis szigetén egy „libertáriánus kriptovaluta miniállamot” terveznek, és a „Bitcoin-barát” közép-amerikai El Salvador is szóba jöhet. (Bár kérdés, lennének-e itt is olyan égig érő felhőkarcolók, mint a drága Öböl-államban?)

Felmerült még, hogy Donald Trump amerikai elnök „rendszerváltó projektjei” nyomán Venezuelában vagy akár Kubában jöhetne létre az Új-Dubaj...

Közben azonban Európa sem akar kimaradni

Az észak-olaszországi Milánó már most is vonzó, egykulcsos adóval csábítja az expat-tömeget és Giorgia Meloni miniszterlenök akár szabadkereskedelmi zónát hozhatna ott létre, ami nem lenne ismeretlen dolog Itáliában, ahol annak idején virágoztak a kereskedelemre alapított középkori városállamok – jegyzi meg a Telegraph.

És épp eme egykori városállamok volt befolyási övezetében, az Adriai-tenger túlpartján,

Horvátországban és Montenegróban is adókedvezményekkel próbálják bevonzani a külföldi dolgozókat.

Utóbbi esetében a festői szépségű és az Osztrák-Magyar Monarchia egykori hadikikötője, a Kotori avagy Boka-öböl a gyakran emlegetett helyszín.

A Telegraph tekintetét közben elkerülte, pedig potenciális „következő Dubajként” emlegetik Bakut, Azerbajdzsán fővárosát (a régi építészet itt is ötvöződik modern, ikonikus épületekkel, a város közelében fekszik egy Kaszpi-tengeri luxusüdülő és saját Forma–1 futammal is büszkélkedhet – a következő szeptember végén lesz).

A háború előtt még az ingatlanbefektetési szabályait lazító Szaúd-Arábiát is emlegették, a sivatagi királyságot azonban elérik az iráni rakéták és drónok.

Ázsiában pedig a „farang”, azaz külföldi-barát Thaiföld, továbbá Malajzia és Indonézia rúghatna labdába.

A kérdés, hol lesz akkora politikai akarat, tőke és kockázatra való nyitottság, hogy megreszkírozzák a Dubaj koronáját elhódítani próbáló, hatalmas infrastruktúrális beruházásokat.

Vaskézzel csapnak le Dubajban a hatóságok a közösségi médiában rakétatámadásokat posztolókra. Elköltöznek az „ex-pat"-ek (a gazdagabb országok migránsait hívják így) Dubajból, az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi központjából. A luxusvárost az adómentességet kereső külföldi dolgozók, az életmódjukkal kérkedő influenszerek és – erről kevesebb szó esik – az ázsiai országokból érkezett kétkezi dolgozók népesítették be. Az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború azonban Teherán célpontjává tette. Máris megjelentek a lehetséges jelöltek az „Új Dubaj" helyére.
A forint jelentős erősödésbe kezdett a 45 napos iráni fegyverszüneti lehetőség bejelentésére. Az iráni háború mellett a következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye, amely esemény hatással lehet a forint árfolyamára. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Ismét változott a Netflix ára. Mutatjuk, mennyibe kerül most a Netflix előfizetés havonta, és milyenek az aktuális árak, csomagok.

Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

