Csütörtökön is közlekedési káosz jöhet egy újabb légitársasági sztrájk miatt

Miután hétfőn és kedden sem vették fel a munkát a Lufthansa pilótái, csütörtökre és péntekre is sztrájkot jelentettek be. A lépéssel a hét végéig már lassan egyhetes munkabeszüntetéshez és a légi közlekedés teljes felfordulásához érkezik el az alkalmazottakat tömörítő két legnagyobb érdekvédelmi szervezet – írja a Hessenschau híradása nyomán az Index.

A pilóták szakszervezete, a VC, és a légiutas-kísérők érdekvédelmi tömörülése, az UFO Cabin Crew, folyamatosan tárgyalt a munkaadókkal, de előrelépés nem volt. A VC elnöke, Andreas Pinheiro szerint a hét eleji sztrájk ellenére sem történt elmozdulás.

A szakszervezeti vezető a sajtónak azt nyilatkozta: „Sem a Lufthansa, sem a Lufthansa Cargo nem állt elő vállalati nyugdíjjavaslattal, és a Lufthansa CityLine sem tett javaslatot új kollektív bérmegállapodásra, hasonlóan a Eurowingshez, amelytől szintén nem érkezett a nyugdíjtervezethez köthető javaslat.”

Ugyanakkor a szakszervezet választottbírósági eljárást javasol, hogy végre elmozduljanak az álláspontok.

„A választottbíráskodás jó kiút lehet ebből a konfliktusból, de csak akkor, ha az összes vitatott kérdést érinti, és hosszú távú megoldás érhető el vele. Erre nyitottak vagyunk” – reagált a felvetésre a Lufthansa szóvivője.

A munkabeszüntetés érinti Frankfurt és München fő reptereit, valamint a CityLine járatait a frankfurti, a müncheni, a hamburgi, a brémai, a stuttgarti, a kölni, a düsseldorfi, a berlini és a hannoveri repülőtereken.

A Közel-Keleten kialakult helyzetre tekintettel a következő úti célok kivételt jelentenek a sztrájk alól: Azerbajdzsán, Egyiptom, Bahrein, Irak, Izrael, Jemen, Jordánia, Katar, Kuvait, Libanon, Omán, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek.

A Budapest Airport tájékoztatása szerint a hét elején a Lufthansa hétfőn, kedden és szerdán valamennyi budapesti járatát törölte, ami összesen 44 érkező és induló járatot, valamint mintegy 6300 utast érintett. A jelenlegi adatok szerint csütörtökre is várható járattörlés, péntekre vonatkozóan pedig egyelőre nincs még hivatalos információ. A budapesti repülőtér azt javasolja az utasoknak, hogy figyeljék a légitársaság tájékoztatását a járattörlésekről, az átszállások esetleges átszervezéséről és a további teendőkről.