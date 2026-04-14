2026. április 14. kedd Tibor
Az Északi Áramlat 2 (Nord Stream 2) elnevezésű, az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték kivitelezéséért felelős vállalat logója a cég svájci székházának bejárati ajtaján, Zugban 2022. március 1-jén. Az Ukrajna elleni orosz támadást követő szankciók miatt a vállalat 140 embert bocsátott el. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában.
Az AfD újraindítaná az Északi Áramlatot

Az Északi Áramlat újraindítása megnövelné Európa függőségét Oroszországtól, és komoly feszültségeket okozhatna az EU-n belül.

Ismét a politikai napirend élére került az Északi Áramlat újraindítása, miután a német AfD nyíltan szorgalmazza a vezeték reaktiválását és az orosz gáz visszahozatalát. A háttérben amerikai-orosz érdekek és egy új energiapolitikai erőtér rajzolódnak ki – írta meg a VG.

Mint a cikkben olvasható, az Alternatíva Németországnak (AfD) parlamenti frakciója ismét napirendre tűzte az Északi Áramlat gázvezeték újraindítását. A javaslat olyan időszakban érkezik, amikor egyre több jel utal arra, hogy a háttérben akár amerikai-orosz egyeztetések is zajlhatnak a vezeték jövőjéről.

Az AfD Bundestag-frakciója szerint Németországnak újra kellene indítani a már meglévő energiaszállítási útvonalakat, így az Északi Áramlatot is. A javaslatcsomag része, hogy indítsák újra az atomenergia felhasználását, használják továbbra is a szenet és a földgázt, és utasítsák el a fosszilis energiahordozók kivezetését. A megújuló energiaforrások támogatását megszüntetnék, több kulcsfontosságú klímatörvényt hatályon kívül helyeznének – teszi hozzá a VG.

Hozzáteszik, hogy az Északi Áramlat, amely Oroszországot köti össze Németországgal a Balti-tenger alatt, 2022-ben gyakorlatilag kiesett az európai energiapiacról. A vezetékpárok egy részét robbanások rongálták meg, a helyreállításban azóta sem történt érdemi előrelépés. A háború kitörése után az Európai Unió szankciókkal igyekezett visszafogni Oroszország bevételeit, így a vezeték újranyitása politikailag érzékeny kérdéssé vált.

Mindeközben egyes elképzelések szerint amerikai befektetők tulajdont is szerezhetnek az Északi Áramlatban. Az orosz gáz így amerikai közvetítéssel térhet vissza Európába. Ezzel Washington közvetlen befolyást szerezne az európai energiaellátás felett, miközben Európa továbbra is részben orosz forrásokra támaszkodna – írja a VG. Szakértők szerint az Északi Áramlat újraindítása mérsékelhetné az energiaárakat, de megnövelné Európa függőségét Oroszországtól, és komoly feszültségeket okozhatna az EU-n belül.

Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben
Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben
Egy korábban, 2024-ben megjelent Der Spiegel-cikk szerint az a különleges ukrán alakulat, amely végrehajtotta az Északi Áramlat elleni szabotázst 2022-ben, a Török Áramlatról is célpontként beszélt, de ezt az ötletet végül elvetették. Információk szerint Valerij Zaluzsnij, az akkori ukrán hadsereg főparancsnoka támogatta az ötletet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudta nélkül.
Századvég: az európaiak fele szerint az oroszok robbantották fel az Északi Áramlatot
Századvég: az európaiak fele szerint az oroszok robbantották fel az Északi Áramlatot
Az európaiak csaknem kétharmadát aggasztja, hogy még mindig nincs felelőse az Északi Áramlat ellen elkövetett terrorakciónak – ez derül ki a Századvég európai közvélemény-kutatásaiból. Hortay Olivér, az alapítvány energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy a válaszadók fele szerint az oroszok, 21 százalékuk szerint az amerikaiak 19 százalékuk szerint pedig az ukránok robbantották fel a vezetéket.
J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB

Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB

Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB

A 2025 szeptemberében elindult Otthon Start Program jelentős változásokat hozott a lakáshitelezésben. A lakosság egyre nagyobb adósságot vállal a saját jövedelme és a fedezeti ingatlanok értékének arányában. A kockázatokat azonban az adósok oldalán a hosszú távra fixált alacsony, támogatott kamatok, a bankok oldalán pedig az MNB 2025 őszén már bevezetett prudenciális lépései mérséklik. A jegybank a következő időszakban is aktívan nyomon követi a lakáshitel-piaci kockázatokat.

Figyelem, durva elterelések az M7-esen: itt számíts dugóra a Balaton felé a nyár előtt

Figyelem, durva elterelések az M7-esen: itt számíts dugóra a Balaton felé a nyár előtt

A Balaton irányába tartóknak érdemes türelemmel készülniük: az M7-esen több szakaszon is sávlezárások és terelések lassítják a haladást.

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

The US says it will allow ships through the Strait of Hormuz - if they are not going to or from Iranian ports. Tracking data showed at least two tankers passing through on Tuesday.

