Ismét a politikai napirend élére került az Északi Áramlat újraindítása, miután a német AfD nyíltan szorgalmazza a vezeték reaktiválását és az orosz gáz visszahozatalát. A háttérben amerikai-orosz érdekek és egy új energiapolitikai erőtér rajzolódnak ki – írta meg a VG.

Mint a cikkben olvasható, az Alternatíva Németországnak (AfD) parlamenti frakciója ismét napirendre tűzte az Északi Áramlat gázvezeték újraindítását. A javaslat olyan időszakban érkezik, amikor egyre több jel utal arra, hogy a háttérben akár amerikai-orosz egyeztetések is zajlhatnak a vezeték jövőjéről.

Az AfD Bundestag-frakciója szerint Németországnak újra kellene indítani a már meglévő energiaszállítási útvonalakat, így az Északi Áramlatot is. A javaslatcsomag része, hogy indítsák újra az atomenergia felhasználását, használják továbbra is a szenet és a földgázt, és utasítsák el a fosszilis energiahordozók kivezetését. A megújuló energiaforrások támogatását megszüntetnék, több kulcsfontosságú klímatörvényt hatályon kívül helyeznének – teszi hozzá a VG.

Hozzáteszik, hogy az Északi Áramlat, amely Oroszországot köti össze Németországgal a Balti-tenger alatt, 2022-ben gyakorlatilag kiesett az európai energiapiacról. A vezetékpárok egy részét robbanások rongálták meg, a helyreállításban azóta sem történt érdemi előrelépés. A háború kitörése után az Európai Unió szankciókkal igyekezett visszafogni Oroszország bevételeit, így a vezeték újranyitása politikailag érzékeny kérdéssé vált.

Mindeközben egyes elképzelések szerint amerikai befektetők tulajdont is szerezhetnek az Északi Áramlatban. Az orosz gáz így amerikai közvetítéssel térhet vissza Európába. Ezzel Washington közvetlen befolyást szerezne az európai energiaellátás felett, miközben Európa továbbra is részben orosz forrásokra támaszkodna – írja a VG. Szakértők szerint az Északi Áramlat újraindítása mérsékelhetné az energiaárakat, de megnövelné Európa függőségét Oroszországtól, és komoly feszültségeket okozhatna az EU-n belül.