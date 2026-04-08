2026. április 8. szerda Dénes
Forint és dollár bankjegyek
Nyitókép: pfongabe33/Getty Images

Visszaerősödött a forint az iráni válság előtti szintre

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az iráni konfliktussal kapcsolatos pozitív hírek hatására jelentősen erősödött a forint az euróval szemben. Szerda reggel 9-kor egy euróért valamivel több, mint 379 forintot kértek a bankközi devizapiacon. A folyamatokról Beke Károly, a Portfolio elemzője nyilatkozott az InfoRádiónak.

„Arra a hírre erősödött a forint, hogy fegyverszünetről állapodott meg Irán és az Egyesült Államok. Egyelőre egy kéthetes, átmeneti megnyugvásról beszélhetünk, de ez már elég volt ahhoz, hogy a befektetők ezt kedvező hírként értékeljék. Egyrészt az energiaárak meredeken esni kezdtek szerda reggelre, másrészt a forint visszakerült a háború előtti szintjére az euróval szemben” – ismertette a helyzetet a Portfolio elemzője.

Beke Károly elmondta: most 378 közelében jár a magyar valuta árfolyama, és ez 0,8 százalékos erősödést jelent keddhez képest. Egy dollár jelenleg 323 forintot ér, ami több mint 1,5 százalékkal kevesebb mint korábban. Ugyanakkor nemcsak a forint, hanem az euró és a dollár egymáshoz viszonyított árfolyama is változott. Az amerikai valuta majdnem egy százalékot gyengült az európai közös pénzhez viszonyítva – tette hozzá.

Beke Károly szerint

a forint árfolyamára most leginkább a vasárnap esedékes választások lesznek hatással.

„Lehetnek olyan befektetők, akik egy kormányváltásra számítanak, így hétfő reggel előfordulhatnak majd hevesebb kilengések a forint árfolyamban bármelyik irányba. Aztán meglátjuk, a választások után mennyi idő kell ahhoz, hogy az árfolyam egy picit lenyugodjon” – vázolta, hozzátéve, hogy egyelőre korai arról beszélni, meddig erősödhet a forint, hiszen néhány napon belül lehet még olyan politikai esemény, ami nagyban befolyásolhatja az árfolyamot.

A Portfolio elemzője szerint nehéz lenne a korábbi választások idején tapasztalt folyamatokból megjósolni mi várható a jövő héten, annyira más a mostani helyzet, mint az elmúlt 16 évben bármikor. A piac most megpróbálja beárazni egy esetleges kormányválság lehetőségét is. Ráadásul nemzetközi szinten is felértékelődött a magyar választások jelentősége,

uniós elemzők és politikusok egyaránt kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az eseménynek.

„Ez részben annak köszönhető, hogy akár a felmérések, akár a különböző befektetői vélemények alapján reális esélyét látják a kormányváltásnak. Fontos európai kérdésekről is szó van, gondolok itt Ukrajna támogatására, az Európai Unió energiapolitikájára, az orosz energiahordozókról való leválásra, vagy arra, hogy mi lesz a Magyarországnak járó uniós források sorsa. Én azt gondolom, hogy most sokkal nagyobb a tét, mint az elmúlt 16 évben bármikor, és sokkal szorosabb is lehet az eredmény, ha lehet hinni a felméréseknek” – mondta Beke Károly.

forintárfolyam

forinterősödés

választás 2026

Schiffer András az Arénában: a Tisza-projekt egy politikai piramisjáték, ahol a reményt árulják

A Tisza angolnataktikájáról, a Fideszre győzelem esetén is váró, elkerülhetetlen változtatásokról, lehallgatásokról, az egykori szocialista vezetők aktivitásáról, vagy éppen a kémügyről is beszélt Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Szlovákiában Orbán Viktor nyerné a választásokat

Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Orbán Viktor: az előny megtartására koncentrálunk

Lendvai Ildikó: a baloldali jelöltek visszalépése a baloldal jövőjét és újraszerveződését szolgálná

Hiller Istvánnak esze ágában sincs visszalépni, sőt, a voksoláshoz is tanácsot ad

Dobrev Klára újabb fejleménnyel állt elő a kémügyben, a Tisza válaszolt

Újabb megrendítő csapás érhette az iráni Forradalmi Gárdát

Amerikai bombázógépek a világ legnagyobb, hagyományos fegyverével csaptak le egy Teherán melletti parancsnoki központra.
 

Több száz olaj-, gáz- és konténerszállító hajóra „csaphatnak le” most az országok – de hogyan?

Csicsmann László a közel-keleti tűzszünetről: nagyon sok még a rizikó, bármikor „újratermelődhet a probléma”

Mutatjuk, mi lehet a 10 pontban

Megszólalt a síita állam elnöke

IEA: ez a válság súlyosabb, mint a '73-es, a '79-es és a '02-es együtt

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Beperelték a norvég Telenort mert "nem védte meg ügyfeleit egy autoriter rezsimmel szemben"

Csoportos keresetet indított a norvég Telenor ellen egy svéd nonprofit szervezet. A vád szerint a távközlési cég mianmari leányvállalata a 2021-es katonai puccs után több mint 1200 ügyfél távközlési adatait adta át a katonai juntának, amivel súlyos veszélybe sodorta őket - jelentette a Deutsche Welle.

Ikonikus focimezeket láthat a hétvégén a közönség: ez az oka a retrohullámnak

A spanyol első- és másodosztály 42 csapatából 38 lép pályára retró mezben a hétvégén.

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

President Donald Trump says the US and Iran will work closely, while Tehran says it will reopen the Strait of Hormuz as part of a conditional two-week truce.

2026. április 8. 16:44
Több száz olaj-, gáz- és konténerszállító hajóra „csaphatnak le” most az országok – de hogyan?
2026. április 8. 14:41
IEA: a jelenlegi válság súlyosabb, mint az 1973-es, az 1979-es és a 2002-es együttvéve
