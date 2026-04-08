Visszaerősödött a forint az iráni válság előtti szintre

„Arra a hírre erősödött a forint, hogy fegyverszünetről állapodott meg Irán és az Egyesült Államok. Egyelőre egy kéthetes, átmeneti megnyugvásról beszélhetünk, de ez már elég volt ahhoz, hogy a befektetők ezt kedvező hírként értékeljék. Egyrészt az energiaárak meredeken esni kezdtek szerda reggelre, másrészt a forint visszakerült a háború előtti szintjére az euróval szemben” – ismertette a helyzetet a Portfolio elemzője.

Beke Károly elmondta: most 378 közelében jár a magyar valuta árfolyama, és ez 0,8 százalékos erősödést jelent keddhez képest. Egy dollár jelenleg 323 forintot ér, ami több mint 1,5 százalékkal kevesebb mint korábban. Ugyanakkor nemcsak a forint, hanem az euró és a dollár egymáshoz viszonyított árfolyama is változott. Az amerikai valuta majdnem egy százalékot gyengült az európai közös pénzhez viszonyítva – tette hozzá.

Beke Károly szerint

a forint árfolyamára most leginkább a vasárnap esedékes választások lesznek hatással.

„Lehetnek olyan befektetők, akik egy kormányváltásra számítanak, így hétfő reggel előfordulhatnak majd hevesebb kilengések a forint árfolyamban bármelyik irányba. Aztán meglátjuk, a választások után mennyi idő kell ahhoz, hogy az árfolyam egy picit lenyugodjon” – vázolta, hozzátéve, hogy egyelőre korai arról beszélni, meddig erősödhet a forint, hiszen néhány napon belül lehet még olyan politikai esemény, ami nagyban befolyásolhatja az árfolyamot.

A Portfolio elemzője szerint nehéz lenne a korábbi választások idején tapasztalt folyamatokból megjósolni mi várható a jövő héten, annyira más a mostani helyzet, mint az elmúlt 16 évben bármikor. A piac most megpróbálja beárazni egy esetleges kormányválság lehetőségét is. Ráadásul nemzetközi szinten is felértékelődött a magyar választások jelentősége,

uniós elemzők és politikusok egyaránt kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az eseménynek.

„Ez részben annak köszönhető, hogy akár a felmérések, akár a különböző befektetői vélemények alapján reális esélyét látják a kormányváltásnak. Fontos európai kérdésekről is szó van, gondolok itt Ukrajna támogatására, az Európai Unió energiapolitikájára, az orosz energiahordozókról való leválásra, vagy arra, hogy mi lesz a Magyarországnak járó uniós források sorsa. Én azt gondolom, hogy most sokkal nagyobb a tét, mint az elmúlt 16 évben bármikor, és sokkal szorosabb is lehet az eredmény, ha lehet hinni a felméréseknek” – mondta Beke Károly.