Az Európai Unió megirigyelte a magyar extraprofitadót

A kezdeményezés célja az uniós egység demonstrálása egy olyan időszakban, amikor az üzemanyagárak drasztikus emelkedése és az esetleges ellátási zavarok közvetlenül érintik az európai fogyasztókat.

Dan Jørgensen energiaügyi biztos figyelmeztetett: Brüsszel tartós energiaválságra és a legrosszabb forgatókönyvekre, köztük akár az üzemanyag-racionálás bevezetésére is készül - írja a portfolio.hu a Reuters alapján.

Magyarországon a kormány már korábban bevezetett hasonló intézkedéseket. A hazai szabályozás értelmében a MOL Nyrt.-t továbbra is terheli az úgynevezett Brent-Ural spread különadó, amely a kedvezőbb áru orosz kőolaj és a világpiaci ár közötti különbözetre épül. Emellett az év elejétől 31 százalékos kulccsal maradt érvényben az energiaellátók jövedelemadója (úgynevezett Robin Hood-adó), amelynek bevételeit – a 2026 februári kormányzati döntés értelmében – részben a rendkívüli hideg időjárás okozta lakossági rezsiköltségek kompenzálására fordítják.