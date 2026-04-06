Új adót követel öt EU-tagállam a Bizottságtól

Míg a Közel-Keleten dúló háború és a Hormuzi-szoros lezárása az egekbe lökte az energiaárakat, a nagy olajvállalatok rekordszintű extraprofitot halmoznak fel. Öt uniós tagállam – köztük Németország és Olaszország – most közös levélben követeli az Európai Bizottságtól egy új, közösségi szintű szolidaritási adó bevezetését. A cél: a multik nyereségéből kompenzálnák az infláció sújtotta lakosságot.

A 100 dolláros hordónkénti olajár és a február végén kirobbant iráni konfliktus drasztikus helyzetbe hozta az európai gazdaságokat. Mivel a belföldi adócsökkentések már nem elegendőek, Markus Marterbauer (Ausztria), Lars Klingbeil (Németország), Giancarlo Giorgetti (Olaszország), Joaquim Miranda Sarmento (Portugália) és Carlos Cuerpo (Spanyolország) szintet lépne − írja az Index az Euronews alapján.

A miniszterek a 2022-es, Ukrajna elleni invázió után bevezetett modellt porolnák le, de ezúttal szigorúbb és globálisabb keretek között.

A javaslat lényege, hogy a multinacionális energetikai óriások külföldi profitját is bevonnák a közös alapba, amiből a költségvetési hiány növelése nélkül lehetne támogatni a fogyasztókat.

„Fontos biztosítani a terhek igazságos elosztását. Egy ilyen európai megoldás jelzésértékű lenne a polgárok és a gazdaság számára, megmutatva, hogy egységesek vagyunk, és képesek vagyunk cselekedni” − fogalmaznak a levélben.