ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.05
usd:
333.09
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Adózás és áremelkedés.
Nyitókép: Getty Images / Nora Carol Photography

Új adót követel öt EU-tagállam a Bizottságtól

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az iráni helyzet miatt öt tagállam egy új adó bevezetését követeli az Európai Bizottságtól.

Míg a Közel-Keleten dúló háború és a Hormuzi-szoros lezárása az egekbe lökte az energiaárakat, a nagy olajvállalatok rekordszintű extraprofitot halmoznak fel. Öt uniós tagállam – köztük Németország és Olaszország – most közös levélben követeli az Európai Bizottságtól egy új, közösségi szintű szolidaritási adó bevezetését. A cél: a multik nyereségéből kompenzálnák az infláció sújtotta lakosságot.

A 100 dolláros hordónkénti olajár és a február végén kirobbant iráni konfliktus drasztikus helyzetbe hozta az európai gazdaságokat. Mivel a belföldi adócsökkentések már nem elegendőek, Markus Marterbauer (Ausztria), Lars Klingbeil (Németország), Giancarlo Giorgetti (Olaszország), Joaquim Miranda Sarmento (Portugália) és Carlos Cuerpo (Spanyolország) szintet lépne − írja az Index az Euronews alapján.

A miniszterek a 2022-es, Ukrajna elleni invázió után bevezetett modellt porolnák le, de ezúttal szigorúbb és globálisabb keretek között.

A javaslat lényege, hogy a multinacionális energetikai óriások külföldi profitját is bevonnák a közös alapba, amiből a költségvetési hiány növelése nélkül lehetne támogatni a fogyasztókat.

„Fontos biztosítani a terhek igazságos elosztását. Egy ilyen európai megoldás jelzésértékű lenne a polgárok és a gazdaság számára, megmutatva, hogy egységesek vagyunk, és képesek vagyunk cselekedni” − fogalmaznak a levélben.

Kezdőlap    Külföld    Új adót követel öt EU-tagállam a Bizottságtól

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!
Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékensyégről és egy nagy félreértésről

Immár kilenc éve, hogy négy nap most egyben munkaszünet a nagypéntek piros betűs ünneppé tétele által, de a „kötelező pihenésnél” természetesen ez az ünnep is több, igaz, a „vallás” húsvétja után a hétfő már „a népé”. 1936-ban is az volt, a Kádár-korszakban is, hivatalos, törvény általi munkaszüneti nappá viszont mindössze az ezredforduló tája óta vált húsvéthétfőn. Úgyhogy adunk is rá néhány tippet, miután jól kilocsolkodtuk magunkat!
VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos légicsapások érték Iránt, alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Bár Trump közeli tanácsadói, Jared Kushner és Steve Witkoff tárgyalásokat folytatnak az iráni megbízottakkal, vasárnap éjjel újabb súlyos légicsapások érték Iránt, többek között lakossági célpontokat. Ráadásul a korábban meghatározott ultimátum a Hormuzi-szoros újranyitására kedden lejár. Teherán eközben továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany a devizapiacon: megreccsent a hazai fizetőeszköz

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns of 'devastating' retaliation after Trump's expletive-filled threats

Trump says he will strike Iran's power plants and bridges if the Strait of Hormuz is not open before an apparent deadline of 20:00 ET on Tuesday (01:00 BST Wednesday).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 6. 08:15
Szobrot emeltek a hős patkánynak – fotó
2026. április 6. 07:40
Elhunyt a legendás író
×
×