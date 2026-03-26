Orbán Viktor: biztosítjuk a körülményeket, hogy ne kelljen másra figyelniük, mint a munkájukra

Ti jelentitek Magyarország jövőjét, jó látni egy magamfajta vén csatalónak, hogy az a jövő, amit önök, ti írtok, világszínvonalú jövő lesz” – mondta a kormányfő. Úgy látja, jó lóra tettek, amikor a kamarával együttműködve megerősítették a szakképzést, ösztöndíj-rendszert vezettek be, megújították az iskolákat és a műhelyeket, megerősítették az oktatói pályát.

„Az eredmény pedig fantasztikus: az OECD-ben nálunk a 3. legmagasabb azok aránya, akik szakképesítéssel lépnek a munkapiacra” – emelte ki.

Most olyan időket élünk, amikor számít, hogy a fiatalok mit csinálnak. Egy egész ország jövője múlhat azon, mit kezdenek a saját jövőjükkel.

„Átalakul a világ, senki se tudja, mit fog hozni a jövő, kérdőjelessé válnak a bevett dolgok. Átalakul a munkaerőpiac is, új dolgok jönnek, nem tudni, kinek lesz munkája, kinek nem. A világban egyre nehezebb energiához jutni. Felértékelődik a biztonság. Újabb migránstömegek indulhatnak felénk a közel-keleti háború miatt. Hogy Magyarország helytáll-e, egyre inkább önökön, munkába álló fiatalokon múlik.

Ha önök jól dolgoznak majd, az ország helytáll. Ha nem, Magyarország elsüllyed. Magyarország jövője ugyanis a munka minőségén múlik.

A világ átalakulása sok lehetőséget hoz, de legalább ennyi veszélyt is. A háborúpárti országokban egyre égetőbb kérdés, lesz-e munka. Arrafelé gyárakat zárnak be, a leépülő ipar elhagyja a nyugati országokat, egyre kétségesebb, honnan lesz energia. Nekünk is dönteni kell: háború vagy béke, fejlődés vagy hadigazdaság. Azt javaslom, kössünk szövetséget. Kérem önöket, hogy az előttük álló években tanuljanak és műveljék a tanult szakmájukat, legyenek a szakmájukban a legjobbak. Ha így tesznek, önök, a családjuk és a hazájuk is sikeres lesz. Közben mi megvédjük az országot, a saját világunkat és biztosítjuk a körülményeket, hogy ne kelljen másra figyelniük, mint a munkájukra. Kimaradunk a háborúból és nem engedjük, hogy az önök munkájának gyümölcsét, hasznát elégessék egyik vagy másik háború frontvonalában” – mondta Orbán Viktor.