2026. március 26. csütörtök Emánuel
Orbán Viktor miniszterelnök a Szakma Sztár fesztivál megnyitóján
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: biztosítjuk a körülményeket, hogy ne kelljen másra figyelniük, mint a munkájukra

A magyar jövő a munka minőségén múlik – fogalmazott a miniszterelnök a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján.

Ti jelentitek Magyarország jövőjét, jó látni egy magamfajta vén csatalónak, hogy az a jövő, amit önök, ti írtok, világszínvonalú jövő lesz” – mondta a kormányfő. Úgy látja, jó lóra tettek, amikor a kamarával együttműködve megerősítették a szakképzést, ösztöndíj-rendszert vezettek be, megújították az iskolákat és a műhelyeket, megerősítették az oktatói pályát.

„Az eredmény pedig fantasztikus: az OECD-ben nálunk a 3. legmagasabb azok aránya, akik szakképesítéssel lépnek a munkapiacra” – emelte ki.

Most olyan időket élünk, amikor számít, hogy a fiatalok mit csinálnak. Egy egész ország jövője múlhat azon, mit kezdenek a saját jövőjükkel.

„Átalakul a világ, senki se tudja, mit fog hozni a jövő, kérdőjelessé válnak a bevett dolgok. Átalakul a munkaerőpiac is, új dolgok jönnek, nem tudni, kinek lesz munkája, kinek nem. A világban egyre nehezebb energiához jutni. Felértékelődik a biztonság. Újabb migránstömegek indulhatnak felénk a közel-keleti háború miatt. Hogy Magyarország helytáll-e, egyre inkább önökön, munkába álló fiatalokon múlik.

Ha önök jól dolgoznak majd, az ország helytáll. Ha nem, Magyarország elsüllyed. Magyarország jövője ugyanis a munka minőségén múlik.

A világ átalakulása sok lehetőséget hoz, de legalább ennyi veszélyt is. A háborúpárti országokban egyre égetőbb kérdés, lesz-e munka. Arrafelé gyárakat zárnak be, a leépülő ipar elhagyja a nyugati országokat, egyre kétségesebb, honnan lesz energia. Nekünk is dönteni kell: háború vagy béke, fejlődés vagy hadigazdaság. Azt javaslom, kössünk szövetséget. Kérem önöket, hogy az előttük álló években tanuljanak és műveljék a tanult szakmájukat, legyenek a szakmájukban a legjobbak. Ha így tesznek, önök, a családjuk és a hazájuk is sikeres lesz. Közben mi megvédjük az országot, a saját világunkat és biztosítjuk a körülményeket, hogy ne kelljen másra figyelniük, mint a munkájukra. Kimaradunk a háborúból és nem engedjük, hogy az önök munkájának gyümölcsét, hasznát elégessék egyik vagy másik háború frontvonalában” – mondta Orbán Viktor.

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány
„Két kémbotrányról beszélünk, mind a kettő a Tisza Párté. Az egyik botrány egy újságíró fedőtevékenységű ügynöké. Ha valaki a Watergate-nél nagyobb botrányt szeretne, ez biztos, hogy nagyobb." Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számos kérdésre válaszolt titkosszolgálati ügyekkel kapcsolatban, de sok kérdés irányult a benzin, a Mi Hazánk és Ukrajna témájára is.
 

Megvan, mikor jöhet Budapestre J.D. Vance amerikai alelnök

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
Hiba miatt szünetel a közlekedés az egyik legforgalmasabb vasútvonal egy szakaszán

Hosszabb menetidőre, pótlóbuszos közlekedésre és többszöri átszállásra lehet számítani a Győr-Budapest vasúti fővonalon -  írja a MÁV közleményében.

Hatalmas változás élesedik a hazai patikákban: erre sok magyar beteg már régóta várhatott

A gyógyszerész kizárólag a patikában személyesen megjelenő beteg, vagy annak törvényes képviselője számára állíthat ki vényt.

Israel says it has killed Iran's navy chief overseeing Strait of Hormuz blockade

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

Levegő Munkacsoport: percről percre változik a fővárosi levegő minősége
Felmérték az egészségügy helyzetét, és látszik, hol érdemes beavatkozni a létszámhiányok ügyében
