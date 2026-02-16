ARÉNA - PODCASTOK
Concept Burnout Syndrome. Business Woman feels uncomfortable working. Which is caused by stress, accumulated from unsuccessful work And less resting body. Consult a specialist psychiatrist
Nyitókép: Jirapong Manustrong/Getty Images

A lengyel munkaidő-forradalmat lesi Európa

Infostart

Lengyelország 2025 közepén indította el egyéves pilot programját, amely a négynapos munkahét több változatát teszteli.

A cél kettős, egyrészt reagálni a demográfiai válságra, másrészt ösztönözni a munkavállalókat arra, hogy hosszabb ideig maradjanak aktívak a munkaerőpiacon – írja a hvg.hu. A programban részt vevő munkahelyeken az alábbi modelleket tesztelik:

  • heti 32 órás, négynapos munkahét teljes fizetéssel,
  • napi 6 órás munkavégzés ötnapos rendszerben,
  • rugalmas időkeret, ahol a többletmunkát később rövidebb munkahéttel kompenzálják.

A cikk szerint a jelenleg a lengyel munkavállalók általánosságban a harmadik legtöbb időt töltik a munkahelyükön, ez változhat meg, ha sikeresnek bizonyul a kísérlet; a döntéshozók arra számítanak, hogy a rövidebb és rugalmasabb munkarend segítheti a családalapítás és a karrier összehangolását.

A lengyel program nem egyedi Európában, több országban is próbálkoztak már a négynapos munkahét különféle formáival. A négynapos munkahétről szóló globális kampányt szervező szervezet szerint a pandémia óta több száz vállalat és több százezer munkavállaló állt át ilyen típusú munkarendre – írja a híroldal egyebek mellett.

A lengyel kísérlet eredményeit Európa-szerte figyelemmel kísérik, mivel iránymutatást adhat arra, hogyan lehet a munkaidőt a 21. század gazdasági és társadalmi realitásaihoz igazítani.

