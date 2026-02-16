A lengyel munkaidő-forradalmat lesi Európa

A cél kettős, egyrészt reagálni a demográfiai válságra, másrészt ösztönözni a munkavállalókat arra, hogy hosszabb ideig maradjanak aktívak a munkaerőpiacon – írja a hvg.hu. A programban részt vevő munkahelyeken az alábbi modelleket tesztelik:

heti 32 órás, négynapos munkahét teljes fizetéssel,

napi 6 órás munkavégzés ötnapos rendszerben,

rugalmas időkeret, ahol a többletmunkát később rövidebb munkahéttel kompenzálják.

A cikk szerint a jelenleg a lengyel munkavállalók általánosságban a harmadik legtöbb időt töltik a munkahelyükön, ez változhat meg, ha sikeresnek bizonyul a kísérlet; a döntéshozók arra számítanak, hogy a rövidebb és rugalmasabb munkarend segítheti a családalapítás és a karrier összehangolását.

A lengyel program nem egyedi Európában, több országban is próbálkoztak már a négynapos munkahét különféle formáival. A négynapos munkahétről szóló globális kampányt szervező szervezet szerint a pandémia óta több száz vállalat és több százezer munkavállaló állt át ilyen típusú munkarendre – írja a híroldal egyebek mellett.

A lengyel kísérlet eredményeit Európa-szerte figyelemmel kísérik, mivel iránymutatást adhat arra, hogyan lehet a munkaidőt a 21. század gazdasági és társadalmi realitásaihoz igazítani.