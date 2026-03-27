2026. március 27. péntek Hajnalka
Nyitókép: Klaus Vedfelt/Getty Images/Raiffeisen Bank

Befektetés kis lépésekben: így működik az ismétlődő befektetés (x)

Támogatott tartalom

A vagyonépítés ritkán egyetlen nagy döntés eredménye – sokkal inkább rendszeres, tudatos lépések sorozata. A modern pénzügyi szolgáltatások arra építenek, hogy a befektetés egyszerű, kényelmes és automatizálható legyen. A Raiffeisen Bank ügyfelei év eleje óta már applikációból is elindíthatják ismétlődő befektetéseiket, melyeket három különböző kockázati szintre kialakított, szakértők által aktívan kezelt kész portfólióba fektető befektetési alapban gyűjthetnek.

Az ismétlődő befektetés egyik legnagyobb előnye a kényelem. A szolgáltatás elindítása után a kiválasztott összeg minden hónapban automatikusan befektetésre kerül a választott alapba, így a befektetőnek nem kell folyamatosan a piacot figyelnie vagy minden alkalommal külön döntést hoznia.

A folyamat elindítása ma már teljesen digitális: a szolgáltatás mobilalkalmazásban beállítható, ahol a felhasználó kiválaszthatja a számára megfelelő befektetés alapot, megadja a havi összeget, szükség esetén pedig néhány lépésben értékpapírszámlát is nyithat. A digitalizáció így nemcsak gyorsabbá, hanem jóval egyszerűbbé is teszi a befektetések elindítását.

Befektetés kisebb összegekkel is

A rendszeres befektetések egyik fontos előnye, hogy nem igényel nagy kezdőtőkét. A konstrukciók többsége már viszonylag alacsony havi befizetéssel is elindítható, így a megtakarítás hónapról hónapra épül fel. A befektetett összegek befektetési alapokba kerülnek, amelyeket szakértők kezelnek, így a befektető akkor is részesedhet a tőkepiaci lehetőségekből, ha nem kíván napi szinten foglalkozni a befektetések kiválasztásával.

A legtöbb befektető a rugalmas pénzügyi eszközöket választja

Háromból két felnőtt tervez megtakarítani és ha esetleg nem is minden szándék valósul meg, egyértelműen növekszik a lakossági megtakarítások aránya Magyarországon.

A Raiffeisen Bank és az NRC közös kutatása szerint azok, akiknek már van megtakarítása, a rugalmas eszközöket keresik, de csak kevesebb mint negyedük takarékoskodik rendszeresen.

Fotó: insta_photos/Getty Images
Fotó: insta_photos/Getty Images/Raiffeisen Bank

Különbség adódik férfiak és nők között is: a nők kétszer annyian választják a kisebb összegű rendszeres megtakarításokat, a férfiak viszont gyakrabban említik a részvényeket, befektetési alapokat a befektetési formák között.

Miért fontos a rendszeresség?

A havi befektetés egyik pénzügyi előnye, hogy a befektető folyamatosan, különböző piaci környezetben vásárol befektetési eszközöket. Ez mérsékelheti annak kockázatát, hogy valaki egyetlen kedvezőtlen időpontban fektessen be nagyobb összeget.

A rendszeres megtakarítás mindemellett segít abban is, hogy a befektetés a pénzügyi tervezés természetes részévé váljon. Az automatikus működésnek köszönhetően a megtakarítás nem igényel folyamatos figyelmet, mégis következetesen épül.

Raiffeisen Megoldás Alapok

Az ismétlődő befektetés egyik legnagyobb előnye, hogy mindenki a saját kockázatvállalási szintjéhez és időtávjához illeszkedő befektetési alapot választhat. A Raiffeisen Bank az applikációban három különböző Megoldás alapot kínál, amelyek mind rugalmasan hozzáférhetők, mégis eltérő célokat és befektetői profilt szolgálnak ki.

Megoldás Start – azoknak készült, akik óvatosabban vágnának bele a befektetésbe, azok számára ideális, akik kisebb kockázattal, rövidebb időtávon szeretnék kipróbálni a befektetések világát. A Megoldás Plusz már közepes kockázatú alap, olyanok számára, akik hajlandóak vállalni közepes időtávon némi piaci kilengést, míg a Megoldás Pro alap egy dinamikusabb megoldás, amit valamivel magasabb kockázat mellett 5 éves időtávra ajánlanak a szakértők.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak, befektetési elemzésnek. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogszabályokról.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után
Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Rángatják a forintot pénteken is, feszültek a piacok

Rángatják a forintot pénteken is, feszültek a piacok

Péntek reggel is a háborús kockázatokból, az energiaárakból és a kamatvárakozások átárazódásából összeálló nemzetközi környezet mozgatja a devizapiacokat. A befektetők most azt mérlegelik, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása mennyiben erősíti tovább a dollárt, milyen pályára kényszerítheti a jegybankokat, és ez mekkora nyomást helyezhet az euróra, a jenre és a forintra.

Tényleg kezd fogyni Oroszország pénze? Oligarcháitól kér &quot;önkéntes adományt&quot; a háború folytatásához Putyin

Tényleg kezd fogyni Oroszország pénze? Oligarcháitól kér &quot;önkéntes adományt&quot; a háború folytatásához Putyin

Vlagyimir Putyin egy zárt körű találkozón arra kérte az orosz üzleti élet vezetőit, hogy önkéntes hozzájárulásokkal támogassák az állami költségvetést.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

