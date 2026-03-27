Befektetés kis lépésekben: így működik az ismétlődő befektetés (x)

Az ismétlődő befektetés egyik legnagyobb előnye a kényelem. A szolgáltatás elindítása után a kiválasztott összeg minden hónapban automatikusan befektetésre kerül a választott alapba, így a befektetőnek nem kell folyamatosan a piacot figyelnie vagy minden alkalommal külön döntést hoznia.

A folyamat elindítása ma már teljesen digitális: a szolgáltatás mobilalkalmazásban beállítható, ahol a felhasználó kiválaszthatja a számára megfelelő befektetés alapot, megadja a havi összeget, szükség esetén pedig néhány lépésben értékpapírszámlát is nyithat. A digitalizáció így nemcsak gyorsabbá, hanem jóval egyszerűbbé is teszi a befektetések elindítását.

Befektetés kisebb összegekkel is

A rendszeres befektetések egyik fontos előnye, hogy nem igényel nagy kezdőtőkét. A konstrukciók többsége már viszonylag alacsony havi befizetéssel is elindítható, így a megtakarítás hónapról hónapra épül fel. A befektetett összegek befektetési alapokba kerülnek, amelyeket szakértők kezelnek, így a befektető akkor is részesedhet a tőkepiaci lehetőségekből, ha nem kíván napi szinten foglalkozni a befektetések kiválasztásával.

A legtöbb befektető a rugalmas pénzügyi eszközöket választja

Háromból két felnőtt tervez megtakarítani és ha esetleg nem is minden szándék valósul meg, egyértelműen növekszik a lakossági megtakarítások aránya Magyarországon.

A Raiffeisen Bank és az NRC közös kutatása szerint azok, akiknek már van megtakarítása, a rugalmas eszközöket keresik, de csak kevesebb mint negyedük takarékoskodik rendszeresen.

Különbség adódik férfiak és nők között is: a nők kétszer annyian választják a kisebb összegű rendszeres megtakarításokat, a férfiak viszont gyakrabban említik a részvényeket, befektetési alapokat a befektetési formák között.

Miért fontos a rendszeresség?

A havi befektetés egyik pénzügyi előnye, hogy a befektető folyamatosan, különböző piaci környezetben vásárol befektetési eszközöket. Ez mérsékelheti annak kockázatát, hogy valaki egyetlen kedvezőtlen időpontban fektessen be nagyobb összeget.

A rendszeres megtakarítás mindemellett segít abban is, hogy a befektetés a pénzügyi tervezés természetes részévé váljon. Az automatikus működésnek köszönhetően a megtakarítás nem igényel folyamatos figyelmet, mégis következetesen épül.

Raiffeisen Megoldás Alapok

Az ismétlődő befektetés egyik legnagyobb előnye, hogy mindenki a saját kockázatvállalási szintjéhez és időtávjához illeszkedő befektetési alapot választhat. A Raiffeisen Bank az applikációban három különböző Megoldás alapot kínál, amelyek mind rugalmasan hozzáférhetők, mégis eltérő célokat és befektetői profilt szolgálnak ki.

Megoldás Start – azoknak készült, akik óvatosabban vágnának bele a befektetésbe, azok számára ideális, akik kisebb kockázattal, rövidebb időtávon szeretnék kipróbálni a befektetések világát. A Megoldás Plusz már közepes kockázatú alap, olyanok számára, akik hajlandóak vállalni közepes időtávon némi piaci kilengést, míg a Megoldás Pro alap egy dinamikusabb megoldás, amit valamivel magasabb kockázat mellett 5 éves időtávra ajánlanak a szakértők.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak, befektetési elemzésnek. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogszabályokról.

