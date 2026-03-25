2026. március 25. szerda Irén, Írisz
MOL benzinkút.
Nyitókép: MOLGroup

Megvan az engedély: a Mol megszerezheti a NIS többségi tulajdonrészét

Infostart / MTI

Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a Mol beadványát és meghosszabbította a szankciós engedélyt arra, hogy a Mol előkészítse és folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) tervezett többségi tulajdonrészének megvásárlásáról - tudatta a magyar olajipari vállalat.

Az OFAC 2026. május 22-ig meghosszabbított engedélye lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést és a további tranzakciós dokumentumokat, egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.

A tranzakció megvalósulásával a Mol megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését, ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.

A tranzakció megkötéséhez szükség van többek között az OFAC, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban: kiderült a sötét igazság a legnépszerűbb közösségi oldalakról

Egy új-mexikói esküdtszék kedden kimondta, hogy a Meta Platforms megsértette az állam fogyasztóvédelmi törvényét, és 375 millió dolláros polgári jogi bírság megfizetésére kötelezte a vállalatot. Ez az első esküdtszéki ítélet a közösségimédia-óriás ellen, amelyet egyre több per fenyeget a platformjai fiatalokra gyakorolt hatása miatt.

Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik

Kína nagyszabású tengerfenék-feltérképezési és megfigyelési műveleteket folytat a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és a Jeges-tengeren.

Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

US President Donald Trump says Tehran wants a deal to end war “so badly” and negotiations are happening "right now".

