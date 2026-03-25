Megvan az engedély: a Mol megszerezheti a NIS többségi tulajdonrészét

Az OFAC 2026. május 22-ig meghosszabbított engedélye lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést és a további tranzakciós dokumentumokat, egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.

A tranzakció megvalósulásával a Mol megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését, ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.

A tranzakció megkötéséhez szükség van többek között az OFAC, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására