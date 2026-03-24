2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a Vállalkozói körkép - Fejlesztési lehetõségek és növekedési utak kis- és középvállalkozások számára címû konferencián a Bálna rendezvényközpontban 2026. március 24-én.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Nagy Márton azt is megmondta, mit nem szeret megmondani

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A magyar kormánynak a gazdaság az első, aki nem ezt mondja, az hazudik – így fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Vállalkozói körkép - Fejlesztési lehetőségek és növekedési utak kis- és középvállalkozások számára” című konferenciáján.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által szervezett eseményen Nagy Márton kifejtette: csak úgy lehet a pénzügyeket egyensúlyban tartani, ha a gazdaság működik, ezért a gazdaságra kell költeni.

„A magyar kormány számára kiemelten fontos a hazai vállalkozások támogatása. A magyar kkv-k részben ennek eredményeként 2010 óta megötszörözték exportképességüket, termelékenységben azonban még mindig kétszeres a különbség a hazai kkv-k és a nagyvállalatok között, az utóbbiak javára” – mondta a nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton hangsúlyozta: „ma a magyar kormány 6170 milliárd forintot költ gazdaságfejlesztésre. Ez a GDP több mint 6 százaléka. Ennyit soha nem költött 2010 óta, és előtte se senki gazdaságfejlesztésre”. Kiemelte, hogy ha nincsenek sokkok, nincsenek válságok, nincs energiaválság, vagy nincs a Németországban tapasztalható probléma, akkor a gazdaság helyreállítható.

„A gazdasági növekedésből pedig lesz annyi adóbevétele a költségvetésnek, hogy utána már tud költeni másra is, nemcsak a gazdaságra, hanem az egészségügyre, a kultúrára, az oktatásra vagy a védelemre. Sokan azt felejtik el, amikor gazdaságpolitikát csinálnak, úgy kezdenek először költekezni, hogy nem a gazdaságra költenek, hanem minden másra, és aztán csodálkoznak, hogy kilyukad a költségvetés” – fogalmazott

Nagy Márton arról is beszélt: neki az a hitvallása, hogy ne egy miniszter mondja meg azt, hogy hová fektessen egy vállalkozó, erről a cégeknek maguknak kell dönteniük. Azt is hangsúlyozta, a kormány a 3 százalékos kamattal elérhető Széchenyi Kártya Program hiteleivel, pénzzel és kedvező kamatozással igyekszik aktivitást generálni a gazdaságban.

„Lehet azt mondani, hogy ez még mindig, majd mindig 3 százalék lesz és rendelkezésre áll, de – bocsánat, hogy ezt mondom – addig áll rendelkezésre, amíg ez a kormány van. Mert egy másik kormány azt fogja mondani, hogy ezt a 330 milliárdot én akkor máshová költöm. És akkor nem lesz Széchenyi-kártya, vagy nem ilyen kamaton lesz Széchenyi-kártya” – jelentette ki a tárcavezető.

A kabinet a közelmúltban külön turisztikai bankot hozott létre, több ezer milliárd forintot helyeznek ki a Demján Sándor Program keretében, 900 milliárd forintos keretösszeggel futnak az EXIM Magyarország exportösztönző hitelei és vannak olyan uniós források is, amelyek szintén elérhetőek a cégeknek – összegezte a nemzetgazdasági miniszter.

Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél

Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél
Budapest legkeletibb, 15-ös választókörzetében volt a legszorosabb a verseny 2022-ben – és ez volt az egyetlen egyéni körzet, ahol a Fidesz akkor nyerni tudott a fővárosban. A kormánypártok ugyanazt a jelöltet, Dunai Mónikát indítják, miközben a Tisza jelöltje, Porcher Richárd eredményét a DK-s Gy. Németh Erzsébet és 2022-höz hasonlóan újrainduló kutyapárti Szin Richárd is befolyásolhatja – így izgalmasnak ígérkezik a verseny.
A döntést indokló tájékoztatón a jegybankelnök elmondta, a tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi folyamatokat. Említése szerint a környezet bizonytalanságát az iráni háború és a pénzügyi stabilitás megingása okozza, de az iráni válsághoz hasonló hatás volt látható már 2022-ben is. Az energiaszükséglet miatt devizalikviditási igény biztosításáról is döntött a Monetáris Tanács. Itt a frissített inflációs és GDP-előrejelzés.
 

Csökkentés után ezúttal maradt az alapkamat, döntött a Monetáris Tanács

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

A kétszeres Oscar-díjas Christoph Waltz a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott Tarr Béláról.

Meanwhile, Bahrain says an Iranian missile has hit a military base in the west of the country - a senior Gulf official calls it a "dangerous escalation".

