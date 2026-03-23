Az olajár, ha beindul, nincs megállás – kedden még tovább nyílik az üzemanyagár-olló

Roham tempóban emelkednek még mindig a hazai üzemanyag nagykereskedelmi árak – írja a holtankoljak.hu.

Március 24-e keddtől a benzin literenként bruttó 6 forinttal kerül majd többe keddtől, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 18 forinttal emelkedik.

Magyarországon az állami beavatkozásnak köszönhetően a védett üzemanyagárak továbbra is a következők:

95-ös benzin: 595 forint/liter

gázolaj: 615 forint/liter.

Ezzel szemben március 23-án hétfőn a piaci árak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 678 forint/liter, ami 83 forinttal drágább, mint a védett ár,

gázolaj: 749 forint/liter, ami 134 forinttal drágább, mint a védett ár.

A közel-keleti háborús konfliktus továbbra sem látszik rendeződni, így a bizonytalanság és a fegyveres fenyegetettség folyamatosan hajtja felfelé az olaj jegyzési árát – írja a portál, hozzátéve, hogy jelen feltételek mellett a védett ár intézménye csak határozott ideig tartható fent, hiszen a stratégiai készletek itthon végesek. Piaci áron vásárolt olajból piaci áron lehet csak üzemanyagot értékesíteni.