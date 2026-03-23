2026. március 23. hétfő
Young man refueling his vehicle while looking worried at the high gas prices at a gas station.
Nyitókép: Ladanifer/Getty Images

Az olajár, ha beindul, nincs megállás – kedden még tovább nyílik az üzemanyagár-olló

A közel-keleti bizonytalanság miatt tovább drágul az olaj, ami az üzemanyagárakat is vad tempóban hajtja felfelé.

Roham tempóban emelkednek még mindig a hazai üzemanyag nagykereskedelmi árak – írja a holtankoljak.hu.

Március 24-e keddtől a benzin literenként bruttó 6 forinttal kerül majd többe keddtől, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 18 forinttal emelkedik.

Magyarországon az állami beavatkozásnak köszönhetően a védett üzemanyagárak továbbra is a következők:

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter
  • gázolaj: 615 forint/liter.

Ezzel szemben március 23-án hétfőn a piaci árak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 678 forint/liter, ami 83 forinttal drágább, mint a védett ár,
  • gázolaj: 749 forint/liter, ami 134 forinttal drágább, mint a védett ár.

A közel-keleti háborús konfliktus továbbra sem látszik rendeződni, így a bizonytalanság és a fegyveres fenyegetettség folyamatosan hajtja felfelé az olaj jegyzési árát – írja a portál, hozzátéve, hogy jelen feltételek mellett a védett ár intézménye csak határozott ideig tartható fent, hiszen a stratégiai készletek itthon végesek. Piaci áron vásárolt olajból piaci áron lehet csak üzemanyagot értékesíteni.

Politikai földrengés jöhet a hétvégi németországi választások után

Egy nappal a délnyugati tartományban tartott helyi parlamenti választások után az elemzőket immár az eredmény országos hatásai foglalkoztatják. Így mindenekelőtt a nagy hagyományokkal rendelkező SPD sorozatos csúfos tartományi kudarcainak következményei, különös tekintettel az országot irányító, a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló nagykoalíció jövője. Válságtanácskozás zajlik, többen lemondásokat követelnek.
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Orbán Anita: az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk Panyi Szabolccsal

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Kiderült: ha ezt az egy dolgot veszed észre a beszédeden, az a rettegett betegség korai előjele lehet

A Science Alert a Torontói Egyetem kutatása alapján arról ír, hogy a beszéd mindennapi tempója jelezheti az Alzheimer-kór korai kialakulását.

Meg is van a &quot;belógástörvény&quot; első áldozata: 27 éves férfi próbált jegy nélkül meccset nézni, lefülelték a rendőrök

Nagy-Britanniában először emeltek vádat az úgynevezett &quot;tailgating&quot;, vagyis a szorosan mások mögött történő, jegy nélküli stadionba jutás miatt.

Trump says he's postponing power plant strikes after US-Iran talks - but Tehran denies talks took place

The US president says the countries discussed a "total resolution of our hostilities" in the Middle East over the last two days.

2026. március 23. 14:00
Nem véletlenül járnak át a szomszédból tankolni – régiós benzinkörkép
2026. március 23. 10:21
Az egyik kis benzinkútláncnál mennyiségi korlátozást vezettek be
