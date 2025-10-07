ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.4
usd:
336.57
bux:
100721.73
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Szabados Richárd: minél szabadabbá akartuk tenni a 3 százalékos kkv-hitelt

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen feltételekkel igényelhetik október 6-tól a kis- és középvállalkozások a 3 százalékos kamatozású hitelt, illetve milyen célokra használhatják fel.

Október 6-tól már elérhető a 3 százalékos kamattal felvehető kkv-hitel a kis- és közepes vállalkozások számára. A kölcsönt a már meglévő hitelük kiváltására nem igényelhetik a cégek, csak új projektek elindítására.

„Ez egy hét termékből álló csomag, aminek a lényege, hogy választási lehetőséget adjon a kkv-knek, de mindegyik termék fix 3 százalékos kamattal legyen elérhető” – mondta az InfoRádióban Szabados Richárd. A Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára kifejtette, ezek közül három likviditási típusú – egy folyószámlahitel, egy likviditási hitel és egy turisztikai kártya –, valamint négyféle beruházási típusú is igényelhető: egy mikrohitel, egy lízingfinanszírozás, egy agrárberuházási hitel és a beruházási hitel néven futó Széchenyi Kártya.

Szabados Richárd leszögezte:

fontos, hogy ezek a hiteltermékek új finanszírozásra vehetők igénybe, kiváltásra egyelőre nem, viszont a vállalkozásoknak a hitelük lejártakor lehetőségük van átszerződni az alacsonyabb kamatösszegre.

Az államtitkár szerint a felsoroltak közül a mikrohitel az egyik legfontosabb, amely az 50 fő alatti vállalkozásokat célozza, és amelyet újonnan alapított cégek is igényelhetnek. Ezzel a konstrukcióval a keretösszeg alakulásától függően 150 millió forintot vehetnek fel a vállalkozások (újonnan alapított társaságok legfeljebb 50 milliót). Emellett a likviditási típusú termékeknél 200 millió forint, míg a beruházási típusúaknál 500 millió forint a felső határ.

Szabados Richárd azt is kiemelte, hogy a likviditási hiteleknél szeretnék minél szabadabbá tenni a felhasználhatóságot, így akár szabad felhasználhatóságúként is definiálható. Persze amikor a vállalkozás jelentkezik a kérelmével, akkor lesz kockázat- és ügyfélminősítés, de ez nem újdonság.

Arról is beszélt, hogy bizonyos termékparamétereken enyhítettek, például a mikrohitel esetén, hiszen

egyáltalán nem jellemző, hogy frissen alapított cégeket finanszírozzanak, az NGM mégis bevette őket a programba.

De azt is újításként említette az államtitkár, hogy bérelt ingatlan fejlesztésére is lehetséges a hitelfelvétel, ami szintén nem általános.

Szabados Richárd elmondta, a vállalkozások október 6-tól egyrészt a KAVOSZ irodahálózatánál igényelhetik a 3 százalékos hitelt, másrészt a kereskedelmi bankoknál is, melyek közül az összes részt vesz ebben a programban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Szabados Richárd: minél szabadabbá akartuk tenni a 3 százalékos kkv-hitelt

hitel

nemzetgazdasági minisztérium

kis- és középvállalkozás

kavosz

vállalkozásfejlesztés

szabados richárd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Richárd: minél szabadabbá akartuk tenni a 3 százalékos kkv-hitelt

Szabados Richárd: minél szabadabbá akartuk tenni a 3 százalékos kkv-hitelt
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen feltételekkel igényelhetik október 6-tól a kis- és középvállalkozások a 3 százalékos kamatozású hitelt, illetve milyen célokra használhatják fel.
 

Nagy Márton: átfogó adócsökkentés jöhet – itt vannak a részletek

Hernádi Zsolt figyelmeztet: Európa így egy skanzen lesz

Villanylovak a GDP motorházteteje alatt: ennyivel löki meg a magyar gazdaságot a BMW és a BYD

Otthon Start - Fontos szabályokat mégis fellazít a kormány

Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

Továbbra is zuhanásban az ipari termelés

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton szavai után esik a forint, elszakadtunk a régiótól

Nagy Márton szavai után esik a forint, elszakadtunk a régiótól

Gyengül ma a forint, részben a vártnál gyengébb augusztusi ipari adat miatt, de elsősorban a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencia hatására, ahol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy a magyar alapkamat jelenleg magasabb a szükségesnél. A tárcavezető szerint a hazai gazdaság hosszú távú növekedési többlete csak addig tartható fenn, amíg a német és az uniós gazdaság működőképes marad, hiszen Magyarország konjunktúrája szorosan függ e két piac teljesítményétől. A piaci reakció sem maradt el: a forint az euróval szemben 392 felett is járt délelőtt, majd kissé erősödött, miközben a dollár a 336 forintot is elérte. A magyar deviza a régiós társakkal szemben is alulteljesített, 0,7 százalékot gyengült a zlotyhoz és a cseh koronához képest. Közben a japán jen az euróval szemben történelmi, a dollárral szemben pedig kéthavi mélypont közelébe süllyedt. A hazai és nemzetközi monetáris politika kilátásairól, valamint a devizapiacokról is szó lesz a következő befektetői klubunkon. Már lehet regisztrálni!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
OTP-vezér: nincs más választás, más irányba kell állítani a magyar gazdaságot

OTP-vezér: nincs más választás, más irányba kell állítani a magyar gazdaságot

A magyar gazdaságpolitikának a jövőben a hatékonyság és termelékenység javítására kell összpontosítania az eddigi extenzív megközelítés helyett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel marks 7 October attacks anniversary as Starmer tells students to avoid 'un-British' protests

Israel marks 7 October attacks anniversary as Starmer tells students to avoid 'un-British' protests

Meanwhile indirect talks between Israel and Hamas aimed at securing a deal to end the war in Gaza are continuing in Egypt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 12:26
Hernádi Zsolt figyelmeztet: Európa így egy skanzen lesz
2025. október 7. 12:02
Átfogó adócsökkentés jöhet – itt vannak a részletek
×
×
×
×