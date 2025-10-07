Szabados Richárd: minél szabadabbá akartuk tenni a 3 százalékos kkv-hitelt

Október 6-tól már elérhető a 3 százalékos kamattal felvehető kkv-hitel a kis- és közepes vállalkozások számára. A kölcsönt a már meglévő hitelük kiváltására nem igényelhetik a cégek, csak új projektek elindítására.

„Ez egy hét termékből álló csomag, aminek a lényege, hogy választási lehetőséget adjon a kkv-knek, de mindegyik termék fix 3 százalékos kamattal legyen elérhető” – mondta az InfoRádióban Szabados Richárd. A Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára kifejtette, ezek közül három likviditási típusú – egy folyószámlahitel, egy likviditási hitel és egy turisztikai kártya –, valamint négyféle beruházási típusú is igényelhető: egy mikrohitel, egy lízingfinanszírozás, egy agrárberuházási hitel és a beruházási hitel néven futó Széchenyi Kártya.

Szabados Richárd leszögezte:

fontos, hogy ezek a hiteltermékek új finanszírozásra vehetők igénybe, kiváltásra egyelőre nem, viszont a vállalkozásoknak a hitelük lejártakor lehetőségük van átszerződni az alacsonyabb kamatösszegre.

Az államtitkár szerint a felsoroltak közül a mikrohitel az egyik legfontosabb, amely az 50 fő alatti vállalkozásokat célozza, és amelyet újonnan alapított cégek is igényelhetnek. Ezzel a konstrukcióval a keretösszeg alakulásától függően 150 millió forintot vehetnek fel a vállalkozások (újonnan alapított társaságok legfeljebb 50 milliót). Emellett a likviditási típusú termékeknél 200 millió forint, míg a beruházási típusúaknál 500 millió forint a felső határ.

Szabados Richárd azt is kiemelte, hogy a likviditási hiteleknél szeretnék minél szabadabbá tenni a felhasználhatóságot, így akár szabad felhasználhatóságúként is definiálható. Persze amikor a vállalkozás jelentkezik a kérelmével, akkor lesz kockázat- és ügyfélminősítés, de ez nem újdonság.

Arról is beszélt, hogy bizonyos termékparamétereken enyhítettek, például a mikrohitel esetén, hiszen

egyáltalán nem jellemző, hogy frissen alapított cégeket finanszírozzanak, az NGM mégis bevette őket a programba.

De azt is újításként említette az államtitkár, hogy bérelt ingatlan fejlesztésére is lehetséges a hitelfelvétel, ami szintén nem általános.

Szabados Richárd elmondta, a vállalkozások október 6-tól egyrészt a KAVOSZ irodahálózatánál igényelhetik a 3 százalékos hitelt, másrészt a kereskedelmi bankoknál is, melyek közül az összes részt vesz ebben a programban.