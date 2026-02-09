ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Lassulni látszik az orosz gazdaság

Infostart / MTI

Az orosz GDP a tavalyi harmadik negyedévben 0,6 százalékkal, a második negyedévben 1,1 százalékkal, az első negyedévben 1,4 százalékkal nőtt.

Lelassult az orosz gazdaság növekedése tavaly az előző évekhez képest. A statisztikai hivatal nem végleges adata szerint a hazai össztermék (GDP) 1 százalékkal nőtt 2025-ben.

Egy évvel korábban, 2024-ben a gazdaság 4,9 százalékkal, 2023-ban 4,1 százalékkal bővült.

A tavalyi növekedés mértéke megegyezik az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium várakozásaival, a jegybank 0,5-1 százalékos bővülést várt.

Az orosz GDP a tavalyi harmadik negyedévben 0,6 százalékkal, a második negyedévben 1,1 százalékkal, az első negyedévben 1,4 százalékkal nőtt. A statisztikai hivatal a tavalyi utolsó negyedévre még nem közölt adatot, azt várhatóan a korábbi évek gyakorlatának megfelelően áprilisban ismertetik és ekkor közlik az előző negyedévek felülvizsgált adatát is.

Az idei évre a gazdaságfejlesztési minisztérium 1,3 százalék, a jegybank 0,5-1,5 százalék közötti GDP-növekedést vár.

