Navracsics Tibor: átláthatóbbá kell tenni a szolidaritási hozzájárulást

Az önkormányzati rendszer módosításáról kezdett konzultációt a kormány.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter ismertette, hogy az önkormányzati szövetségek kérései és javaslatai alapján kezd tárgyalásokat a rendszert érintő finomításról, köztük a szolidaritási hozzájárulás és az önazonosság-védelmi törvény koncepciójáról is.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége például 8 pontos javaslattal fordult a miniszterhez. A legfontosabb feladatok között az önkormányzatiság alkotmányos megerősítését kérték, és azt, hogy

a területfejlesztést szabadítsák ki a pártpolitikai befolyás alól.

Navracsics Tibor Szombathelyen beszélt arról, hogy az önkormányzatokról szóló törvény mely részeit kell feltétlenül módosítani. Megfogalmazása szerint a jövőben transzparenssé, átláthatóvá kell tenniük a szolidaritási hozzájárulás mozgását.

„A Versenyképes járások program egy kísérlet arra, hogy a városok által befizetett szolidaritási hozzájárulás mindenki által támogatott projektekben hasznosuljon, miközben nyomon lehessen követni például a szombathelyiek által befizetett pénz hasznosulását ” – részletezte a miniszter. A tárca célja, hogy a források a felzárkóztatandó területeken hasznosuljanak, egy másik része pedig visszakerüljön a befizető önkormányzatokhoz.

Navracsics Tibor a Versenyképes járások program kapcsán Szombathelyen megerősítette:

„Ha egy város többet fizet be, mint amennyit eredetileg kellett volna, akkor a kormány egy meghatározott százalékát a végső elszámolásnál visszatéríti. Egyedi tárgyalásokkal megállapodunk a városokkal, hogy milyen fejlesztések valósuljanak meg a pénzből. Szombathely 700 millió forint visszatérítésre jogosult.”

Az önkormányzati törvény módosítása ebben a parlamenti ciklusban már aligha kerül az Országgyűlés elé.