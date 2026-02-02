ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.97
usd:
322.35
bux:
128390.53
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
izzó led energiapiac villamosáram takarékos energiahatékonyság
Nyitókép: Pixabay

Hibrid erőművet hoz létre az MVM

Infostart / MTI

Az MVM Balance Zrt. akkumulátoros energiatárolót épít a bakonyi gázturbinás erőműhöz az ajkai iparterületen – közölte a társaság.

Az egység névleges teljesítménye 57 megawatt, névleges kapacitása 57 megawattóra, a műszaki megvalósítás június végén fejeződhet be. A 10,4 milliárd forint összköltséggel tervezett beruházáshoz Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve uniós finanszírozással majdnem 3,85 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járul hozzá. A hálózati energiatárolók telepítése erősíti az önellátási képességeket, mérsékli a külső kitettségeket és az üvegházhatású gázok kibocsátását – indokolták a projektet.

A közlemény szerint a bakonyi hibrid erőmű létrejöttével Magyarország úttörő jelentőségű energiatárolási technológiával gyarapodik. Az üzem másodperceken belül képes lesz a névleges teljesítmény leadására, hatékonyan támogatva a villamosenergia-rendszer szabályozását és a megújuló energiaforrások időjárásfüggő termeléséből adódó ingadozások kiegyenlítését. A tároló és a gázturbinás erőmű gépegységeinek összehangolt működése környezetvédelmi szempontból is fontos, hiszen még több megújuló energiaforrás bekapcsolását teszi lehetővé a villamosenergia-hálózatba.

Az energiatároló egységet úgy tervezték, hogy illeszkedjen az erőmű gázturbináinak teljesítményéhez, az üzem így hatékonyabban vehet részt a rendszerszintű áramszolgáltatások piacán – olvasható a vállalati honlapon. Az MVM Balance 2014 óta működteti tulajdonosként a bakonyi gázturbinás erőművet.

Kezdőlap    Gazdaság    Hibrid erőművet hoz létre az MVM

mvm

erőmű

áramszolgáltatás

hibrid

akkumulátor

ajka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bekérették az EU összes nagykövetét: nagyon kiakadt a renegát állam

Bekérették az EU összes nagykövetét: nagyon kiakadt a renegát állam

Irán bejelentette hétfőn, hogy a bekéreti a külügyminisztériumba az Európai Unió tagállamainak teheráni nagyköveteit válaszul arra, hogy az EU a múlt héten úgy döntött, terrorszervezetté nyilvánítja az iráni Forradalmi Gárdát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Taktikát váltott Oroszország: új frontot nyithatnak a háborúban

Taktikát váltott Oroszország: új frontot nyithatnak a háborúban

Zelenszkij közölte, hogy a stratégiaváltásra reagálva új direktívákat adott ki az ukrán légierő parancsnoksága.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer believes Mandelson should leave Lords as files suggest he shared government emails with Epstein

Starmer believes Mandelson should leave Lords as files suggest he shared government emails with Epstein

Emails released in the Epstein files suggest Lord Mandelson forwarded internal government information to Jeffrey Epstein in 2009.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 15:23
Három érvvel ment Magyarország az Európai Bíróságra
2026. február 2. 15:11
Parkolás, tankolás – új járműkategóriának adnának jelentős támogatásokat
×
×
×
×