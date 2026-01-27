Jó hírek érkeztek az európai autóiparból

2025-ben az új autók eladása 1,8 százalékkal nőtt az Európai Unióban, 10,822 millióra emelkedett a 2024. évi 10,631 millióról – áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden felkerült jelentésben.

Az elektromos járművek (BEV) eladásai 29,9 százalékkal 1,88 millióra nőttek, arányuk 17,4 százalék volt az eladásokon belül az egy évvel korábbi 13,6 százalékot követően. A hálózatról is tölthető plug-in hibridek (PHEV) eladásai 33,4 százalékkal, 1,015 millióra nőttek, az elektromos hibrideké (HEV) 13,7 százalékkal 3,733 millióra növekedett. A PHEV-autók piaci részesedése 7,2 százalékról 9,4 százalékra nőtt, a hibrideké pedig 30,9 százalékról 34,5 százalékra emelkedett.

A benzinmotoros autók eladásai 18,7 százalékkal csökkentek, 2,88 millióra. A dízelüzemű autók eladásai nagyobb mértékben, 24,2 százalékkal estek, 960 ezerre. A belsőégésű motorral szerelt autók együttes piaci részesedése így a 2024. évi 45,2 százalékról 35,5 százalékra esett.

Németországban, Európa legnagyobb autópiacán az összes autóeladás tavaly 1,4 százalékkal nőtt, 2,858 millió darabra. Franciaországban 5 százalékkal csökkentek az eladások, 1,632 millió darabra, Olaszországban 2,1 százalékkal 1,525 millióra estek vissza. Spanyolországban viszont növekedést tudott felmutatni az autópiac, a 12,9 százalékos emelkedéssel 1,149 millióra nőtt meg az eladott autók darabszáma.

Magyarországon mindeközben 129 440 új autót adtak el tavaly

– az ACEA adatai szerint. Ez a 2024. évinél 6,4 százalékkal több. A dízeles autók eladása 2 százalékkal, 14 374-re csökkent, a benzineseké 14,8 százalékkal, 30 920-ra esett. Az elektromos autók eladásai 28,5 százalékkal, 11 002 darabra nőttek, a hálózatról is tölthető plug-in hibrid autóké pedig 25,3 százalékkal, 7136-ra. A hibrid autók eladásai 16,7 százalékkal, 65 369-re bővültek.

Márkák szerint a következőképpen alakultak az eladások:

Vállalat Változás Volkswagen Csoport (így Skoda, Audi, Seat, Porsche stb.) +5,5% Renault Csoport +5,6% Stellantis -4,7% BMW Csoport +6,4% Mercedes-Benz +1,5% Hyundai Csoport -3,1% Toyota Csoport -6,3% Ford Motor -2,3% Tesla -37,9% BYD +228%

Az ACEA számítása szerint egyébként az Európai Unióban 13,6 millióan dolgoznak a járműipari ágazatban, ez 414,7 milliárd euró adóbevételt termel az európai kormányoknak. Az EU GDP-jének több mint 8 százalékát az autóipar termelte, teszik hozzá.