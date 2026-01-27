ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd
Automatizált szerelősor egy autógyárban.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Jó hírek érkeztek az európai autóiparból

Infostart / MTI

Az egyik legdrasztikusabb növekedést viszont egy kínai autógyártó produkálta tavaly.

2025-ben az új autók eladása 1,8 százalékkal nőtt az Európai Unióban, 10,822 millióra emelkedett a 2024. évi 10,631 millióról – áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden felkerült jelentésben.

Az elektromos járművek (BEV) eladásai 29,9 százalékkal 1,88 millióra nőttek, arányuk 17,4 százalék volt az eladásokon belül az egy évvel korábbi 13,6 százalékot követően. A hálózatról is tölthető plug-in hibridek (PHEV) eladásai 33,4 százalékkal, 1,015 millióra nőttek, az elektromos hibrideké (HEV) 13,7 százalékkal 3,733 millióra növekedett. A PHEV-autók piaci részesedése 7,2 százalékról 9,4 százalékra nőtt, a hibrideké pedig 30,9 százalékról 34,5 százalékra emelkedett.

A benzinmotoros autók eladásai 18,7 százalékkal csökkentek, 2,88 millióra. A dízelüzemű autók eladásai nagyobb mértékben, 24,2 százalékkal estek, 960 ezerre. A belsőégésű motorral szerelt autók együttes piaci részesedése így a 2024. évi 45,2 százalékról 35,5 százalékra esett.

Németországban, Európa legnagyobb autópiacán az összes autóeladás tavaly 1,4 százalékkal nőtt, 2,858 millió darabra. Franciaországban 5 százalékkal csökkentek az eladások, 1,632 millió darabra, Olaszországban 2,1 százalékkal 1,525 millióra estek vissza. Spanyolországban viszont növekedést tudott felmutatni az autópiac, a 12,9 százalékos emelkedéssel 1,149 millióra nőtt meg az eladott autók darabszáma.

Magyarországon mindeközben 129 440 új autót adtak el tavaly

– az ACEA adatai szerint. Ez a 2024. évinél 6,4 százalékkal több. A dízeles autók eladása 2 százalékkal, 14 374-re csökkent, a benzineseké 14,8 százalékkal, 30 920-ra esett. Az elektromos autók eladásai 28,5 százalékkal, 11 002 darabra nőttek, a hálózatról is tölthető plug-in hibrid autóké pedig 25,3 százalékkal, 7136-ra. A hibrid autók eladásai 16,7 százalékkal, 65 369-re bővültek.

Márkák szerint a következőképpen alakultak az eladások:

Vállalat Változás
Volkswagen Csoport (így Skoda, Audi, Seat, Porsche stb.) +5,5%
Renault Csoport +5,6%
Stellantis -4,7%
BMW Csoport +6,4%
Mercedes-Benz +1,5%
Hyundai Csoport -3,1%
Toyota Csoport -6,3%
Ford Motor -2,3%
Tesla -37,9%
BYD +228%

Az ACEA számítása szerint egyébként az Európai Unióban 13,6 millióan dolgoznak a járműipari ágazatban, ez 414,7 milliárd euró adóbevételt termel az európai kormányoknak. Az EU GDP-jének több mint 8 százalékát az autóipar termelte, teszik hozzá.

Kína átveszi idén a vezetést a világ autópiacán
Kína átveszi idén a vezetést a világ autópiacán
A kínai autógyártók 2025-ben újabb fontos mérföldkőhöz értek. A Nikkei előrejelzése szerint az idén a kínai márkák globális eladásai 17 százalékkal nőhetnek, és elérhetik a 27 millió darabot. Ezzel először előznék meg a japán gyártókat, amelyek várhatóan körülbelül 25 millió autót értékesítenek. Kína így a világ legnagyobb autóeladójává léphet elő, miután 2023-ban az exportban már átvette a vezetést
