Shein kínai webáruház
Nyitókép: Facebook / Shein

Gyermekekre hasonlító szexbabák? – Most megnézheti magát a Shein

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság eljárást indított a kínai tulajdonú Shein online piactér ellen a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) megsértésének gyanúja miatt – közölte kedden a brüsszeli testület.

A vizsgálat többek között a platform addiktív kialakítására, az ajánlórendszerek átláthatóságának hiányára, valamint illegális termékek – köztük gyermekek szexuális kizsákmányolásával összefüggő áruk – értékesítésére terjed ki.

A bizottság közlése szerint különösen azt ellenőrzik, hogy a Shein milyen rendszerekkel próbálja megakadályozni az illegális termékek értékesítését az Európai Unióban, többek között olyan árucikkét, amelyek gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatosak, például gyermekre hasonlító szexbabákét.

A vizsgálat kiterjed a szolgáltatás addiktív elemeire is, például a felhasználói aktivitásért adott pontokra és jutalmakra. A bizottság szerint az ilyen funkciók negatívan befolyásolhatják a felhasználók jóllétét és a fogyasztóvédelmet.

Az ajánlórendszerek működésének átláthatóságát is vizsgálják. A DSA előírja, hogy a platformoknak nyilvánosságra kell hozniuk az ajánlási algoritmusok fő paramétereit, valamint biztosítaniuk kell legalább egy olyan, könnyen elérhető opciót, amely nem profilalkotáson alapul.

A bizottság hangsúlyozta: a hivatalos eljárás megindítása nem jelenti annak előre eldöntött kimenetelét.

A következő szakaszban a bizottság további információkat kérhet a vállalattól és harmadik felektől, valamint ideiglenes intézkedéseket is elrendelhet vagy kötelezettségvállalásokat fogadhat el.

Az eljárás időtartamára nincs jogszabályban rögzített határidő; az a vizsgálat összetettségétől és a vállalat együttműködésétől függ. A döntés a Shein által benyújtott kockázatértékelések, a korábbi információkérésekre adott válaszok és harmadik felek által szolgáltatott adatok előzetes elemzését követi.

