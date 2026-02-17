ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 17. kedd
tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Buszbaleset: bennégett a sofőr a budapesti járaton

Infostart

Egy Krakkóból Budapestre tartó távolsági autóbusz és egy fával megrakott teherautó szemből ütközött Szlovákiában.

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt kedden, a kora reggeli órákban a rózsahegyi (Ružomberok) járásbeli Oszada (Liptovská Osada) településen – írja az Új Szó.

A Rózsahegyet Besztercebányával összekötő útszakaszon egy Krakkóból Budapestre tartó lengyel távolsági autóbusz és egy fával megrakott tehergépkocsi ütközött össze szemből egymással.

A busz a karambol után kigyulladt, a sofőr a fülkében ragadt, és elevenen égett el.

A közel harminc, többségében lengyel állampolgárságú utast a helyszínre riasztott mentők látták el, két személyt kórházba szállítottak. Az ápoláson átesett embereket buszokkal a háromrevucai (Liptovské Revúce) községházába vitték. A teherautó sofőrjét a rendőrök megfújatták, leheletében nem mutattak ki alkoholt.

„Négy mentőautót küldtünk ki egy autóbusz és egy kamion karamboljához. Egy 53 éves férfi többszörös sebesülést szenvedett, őt a rózsahegyi kórházba szállítottuk, míg egy 47 éves nőt combcsonttöréssel és fejsérüléssel a besztercebányai kórházba vittünk. Egy 37 éves nő, aki a fejét és a karját ütötte be, elutasította a további ellátást” – tájékoztatott Petra Klimešová, a mentőszolgálat operatív központjának (OS ZZS) szóvivője.

Az érintett szakasz órákon keresztül járhatatlan volt, a roncsokat tűzoltók távolították el az úttestről. Az ügy kivizsgálása érdekében a rendőrség átfogó nyomozást rendelt el.

(Nyitóképünk illusztrció)

