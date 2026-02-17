A tűz martaléka lett Nápoly legnagyszerűbb színháza

"Hatalmas a kár, sajnos az egész színház megsemmisült" - mondta el Giuseppe Paduano nápolyi tűzoltóparancsnok. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak az épületen belüli kisebb tüzek elfojtásán. "Túl korai lenne még megállapítani, hogy mi okozta a tüzet" - fűzte hozzá.

Közlése szerint a sűrű füst elborította a környező házakat is, sokan szenvedtek füstmérgezést, több lakót kórházba kellett szállítani.

⚡Fire in the heart of #Naples: the #Sannazaro Theatre in flames. At dawn today, a massive fire broke out on Via Chiaia. Among the residential buildings in the area, the flames engulfed part of the theatre, which was inaugurated in the mid-1800s. Laura Sansone — granddaughter of… pic.twitter.com/oY0Qaew2xP — News.Az (@news_az) February 17, 2026

Médiajelentések arról is beszámoltak, hogy a színház kupolája a tűz miatt teljesen beomlott, és maga alá temette a nézőteret.

Il Teatro Sannazaro, un luogo storico per la città di Napoli https://t.co/TZcUblLWtX pic.twitter.com/6wbfoqUBFt — Il Giornale dell'Arte (@giornaledellArt) February 17, 2026

Az 1847-ben nagyrészt fából épült színház, amely nevét a reneszánsz költőről, Jacopo Sannazaróról kapta, Nápoly egyik jelentős kulturális helyszínének számít. Története során a nápolyi színjátszás jelentős központjává fejlődött, és fontos szerepet töltött be a város kulturális identitásában.