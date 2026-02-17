ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 17. kedd
Óriási tűz pusztította el a nápolyi Sannazaro színházat
Nyitókép: Wikipédia

A tűz martaléka lett Nápoly legnagyszerűbb színháza

Infostart / MTI

Óriási tűz pusztította el kedden hajnalban a nápolyi Sannazaro színházat, a környező épületekben is kár keletkezett, sokan szenvedtek füstmérgezést - közölték a helyi hatóságok.

"Hatalmas a kár, sajnos az egész színház megsemmisült" - mondta el Giuseppe Paduano nápolyi tűzoltóparancsnok. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak az épületen belüli kisebb tüzek elfojtásán. "Túl korai lenne még megállapítani, hogy mi okozta a tüzet" - fűzte hozzá.

Közlése szerint a sűrű füst elborította a környező házakat is, sokan szenvedtek füstmérgezést, több lakót kórházba kellett szállítani.

Médiajelentések arról is beszámoltak, hogy a színház kupolája a tűz miatt teljesen beomlott, és maga alá temette a nézőteret.

Az 1847-ben nagyrészt fából épült színház, amely nevét a reneszánsz költőről, Jacopo Sannazaróról kapta, Nápoly egyik jelentős kulturális helyszínének számít. Története során a nápolyi színjátszás jelentős központjává fejlődött, és fontos szerepet töltött be a város kulturális identitásában.

