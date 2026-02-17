ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd Donát
Nyitókép: Unsplash.com

Nem volt jó ötlet részegen megharapni a vasútőrt

Infostart / MTI

A Miskolci Járásbíróság ítéletet hozott abban az ügyben, amelyben ketten megtámadtak egy vasútőrt, aki ittasságuk miatt leszállította őket egy indulásra váró személyvonatról. Egyikük a vasúti dolgozót meg is harapta – közölte kedden a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

Az élettársakat még 2023-ban azért szállították le a miskolci pályaudvaron várakozó vonatról, mert részegen veszekedtek az utasokkal, és egymást is szidalmazták. Miközben a vasútőr két kollégájával kifelé kísérte őket, folyamatosan szitkozódtak.

Az épület előtti téren a férfi megöléssel fenyegette a vasúti dolgozót, akit

a nő mobiltelefonjával is megdobott, majd megharapott.

Ezután a férfi egy terméskövet vett fel a pályaudvar díszkertjéből, és azzal indult el a sértett felé, de egy másik vasúti dolgozó felszólítására a követ eldobta – közölték.

A tájékoztatás szerint a másodrendű vádlott egy tavaly júliusi előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság őt társtettesként, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt 250 óra közérdekű munkára ítélte.

Az elsőrendű vádlottat bizonyítási eljárás után a bíróság idén februárban ugyanezen bűncselekményben mondta ki bűnösnek. Őt 2 év 6 hónap, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható – írták.

Közölték, enyhítő körülménynek számított a másodrendű terhelt beismerése, míg súlyosító körülmény az elsőrendű terhelt esetében büntetett előélete, speciális bűnismétlő volta, továbbá az, hogy büntetőeljárás és felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el a bűncselekményt. Az ítélet a másodrendű vádlott esetében jogerős, míg az elsőrendű vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

támadás

vasút

miskolc

