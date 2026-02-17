BL élőben: tud-e Mourinho csapata újabb csodát tenni a Real Madrid ellen?

GALATASARAY–JUVENTUS 5–2: A nap első mérkőzésén az olaszok félidőben még 2–1-re vezettek, de aztán összecsuklottak. Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést a törököknél.

SL BENFICA–REAL MADRID 0–0: Január végén a Benfica 4–2-re nyert Lisszabonban a Madrid ellen.A spanyolok most a legerősebb csapatukkal kezdenek, Jude Bellingham kivételével. Elöl Arda Güler, Kylian Mbappé és Vinícius Junior kezd.

BORUSSIA DORTMUND–ATALANTA 0–0: Negyedórával elhalasztották a kezdést, a dortmundi stadion körüli közlekedési nehézségek miatt.

AS MONACO–PARIS SAINT-GERMAIN 0–0: Kvarachelija, Dembélé és Barcola alkotja a címvédő csatársorát, Desiré Doué maradt ki.

AS MONACO–PARIS SAINT-GERMAIN 1–0: A hercegség csapata meglepte a fővárosiakat, Florain Balogun a második percben megszerezte a vezetést.

BORUSSIA DORTMUND–ATALANTA 1–0: Németországban sem kellett sokat várni az első gólra, a BVB leggólerősebb játékosa, Serhou Guirassy fejelt a kapuba.

AS MONACO–PARIS SAINT-GERMAIN 2–0: Érik a bomba meglepetés, Florain Balogun újabb gólt szerzett.

AS MONACO–PARIS SAINT-GERMAIN 2–0: Nagy esélyt szalasztott el a PSG, Vitinha büntetőt hibázott.

AS MONACO–PARIS SAINT-GERMAIN 2–1: Desire Doué beállt Ousmane Dembélé helyére és két perc alatt szépített.