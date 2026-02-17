ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.78
usd:
318.85
bux:
124907.35
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
José Mourinho, az olasz csapat vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga döntőjében játszott Sevilla - AS Roma mérkőzésen a hosszabbítást követő büntetők után a budapesti Puskás Arénában 2023. június 1-jére virradóan. A döntőt a Sevilla nyerte 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után tizenegyesekkel 4-1-re.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

BL élőben: tud-e Mourinho csapata újabb csodát tenni a Real Madrid ellen?

Infostart

Este három mérkőzést játszanak a labdarúgó Bajnokok Ligájában: Benfica–Real Madrid, Dortmund–Atalanta, Monaco–PSG.

GALATASARAY–JUVENTUS 5–2: A nap első mérkőzésén az olaszok félidőben még 2–1-re vezettek, de aztán összecsuklottak. Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést a törököknél.

SL BENFICA–REAL MADRID 0–0: Január végén a Benfica 4–2-re nyert Lisszabonban a Madrid ellen.A spanyolok most a legerősebb csapatukkal kezdenek, Jude Bellingham kivételével. Elöl Arda Güler, Kylian Mbappé és Vinícius Junior kezd.

BORUSSIA DORTMUND–ATALANTA 0–0: Negyedórával elhalasztották a kezdést, a dortmundi stadion körüli közlekedési nehézségek miatt.

AS MONACO–PARIS SAINT-GERMAIN 0–0: Kvarachelija, Dembélé és Barcola alkotja a címvédő csatársorát, Desiré Doué maradt ki.

AS MONACO–PARIS SAINT-GERMAIN 1–0: A hercegség csapata meglepte a fővárosiakat, Florain Balogun a második percben megszerezte a vezetést.

BORUSSIA DORTMUND–ATALANTA 1–0: Németországban sem kellett sokat várni az első gólra, a BVB leggólerősebb játékosa, Serhou Guirassy fejelt a kapuba.

AS MONACO–PARIS SAINT-GERMAIN 2–0: Érik a bomba meglepetés, Florain Balogun újabb gólt szerzett.

AS MONACO–PARIS SAINT-GERMAIN 2–0: Nagy esélyt szalasztott el a PSG, Vitinha büntetőt hibázott.

AS MONACO–PARIS SAINT-GERMAIN 2–1: Desire Doué beállt Ousmane Dembélé helyére és két perc alatt szépített.

Kezdőlap    Sport    BL élőben: tud-e Mourinho csapata újabb csodát tenni a Real Madrid ellen?

bajnokok ligája

real madrid

psg

sl benfica

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás
Feszült nyitány

Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás
Az ukrán főtárgyaló közlése szerint kedden az esti órákban véget ért az ukrajnai rendezésről amerikai közvetítéssel Genfben tartott orosz-ukrán egyeztetések első napja. Az orosz tárgyalódelegáció egyik tagja a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a zártkörű megbeszélések első napja nagyon feszült légkörben folyt.
 

Ukrán EU-tagság - Magyarországon a parlament határoz

60 nap tűzszünet kell, hogy választásokat lehessen tartani, ez a minimum

Orosz kémet állítottak bíróság elé Lengyelországban

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

A Nézőpont Intézet vezetője és a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint nehéz megmondani, hogy a témák vagy a személyiségek lesznek fontosabbak a kampányban és nem lehet prognosztizálni, hogy a gödi Samsung gyár ügye vagy a hálószoba-ügy, mint téma kitart-e a választásokig. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Elemzők: nagy nevek a Fidesz-listán, néhány közülük szimbolikus

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

Középen állók, Körkeresztesek - Egyre bővül a választáson indulók köre

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez most a legfontosabb kérdés a mesterséges intelligencia kapcsán

Ez most a legfontosabb kérdés a mesterséges intelligencia kapcsán

Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke szerint a jegybanknak mélyreható elemzést kell végeznie az adatokon. A cél annak megítélése, hogy a mesterséges intelligencia valóban növeli-e a termelékenységet, és lehetővé tesz-e gyorsabb gazdasági növekedést anélkül, hogy az inflációt gerjesztené.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő hiány van ilyen lakásokból Magyarországon: mikor fordulhat meg a széljárás?

Elképesztő hiány van ilyen lakásokból Magyarországon: mikor fordulhat meg a széljárás?

A magyarországi intézményi bérlakáspiac még mindig kezdetleges állapotban van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

Tributes poured in from politicians who described Jackson as an agent of change and transformative leader.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 19:59
Ebben a téli olimpiai sportágban érhetnénk el nagy előrelépést
2026. február 17. 19:28
„Lehet, hogy kirúgnak, de...” – Megint megszólalt Dárdai Pál
×
×
×
×