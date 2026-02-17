ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Nagy változás jöhet a patikákban, orvos sem kellhet a receptfelíráshoz, megszólalt az orvosi kamara

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Kiterjesztenék a gyógyszerészek és az egyetemi végzettségű ápolók jogosultsági körét. Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára szerint ez a betegek érdekeit szolgálja, míg Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint úgy alakítják át az orvosi jogköröket, hogy „kihagyják belőle az orvosokat”.

A belügyminiszter kiterjesztené a vényírási jogosultságot a gyógyszerészekre és a szakápolókra is. A törvényjavaslat csütörtökön került ki társadalmi egyeztetésre. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott az InfoRádióban Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára.

Mint fogalmazott,

ez elsősorban a betegek érdekeit szolgálja, azt, hogy olyan esetben is hozzájuthassanak rendszeresen használt, a háziorvosok által felírt gyógyszereikhez, ha éppen a háziorvos nem érhető el.

Mostantól meghatározott körülmények között, nagyon ritkán a gyógyszerész is jogosult lesz felírni ezeket a rendszeresen szedett gyógyszereket.

Amennyiben a beteg az elmúlt fél évben már legalább négyhavi mennyiséget kiváltott az adott készítményből, azt feltételezik, hogy azt rendszeresen szedi, és már kialakultak vele a tapasztalatok. Ez esetben egy alkalommal a gyógyszerész is felírhat maximum egyhavi gyógyszert, erről a háziorvos értesítést kap – magyarázta Bidló Judit.

Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint úgy alakítják át az orvosi jogköröket, hogy „kihagyják belőle az orvosokat”. Mint az InfoRádióban elmondta, a gyógyszerrendelés egy korábban beállított terápia meghosszabbítása esetén is orvosi döntésből indul. Az orvosnak felelőssége van abban, hogy értékelje a beteg állapotát, elemezze a kockázatokat, gondoljon a mellékhatásokra.

Az orvosnak kell megnéznie, hogy szükséges-e labor vagy EKG-ellenőrzés az adott gyógyszerhez, így egyes gyógyszereket „tilos lenne ebbe a körbe kiterjeszteni” – véli.

Hozzátette, szerinte az ügyeleti rendszer átalakításával csomó térségben ellátási hiány jelentkezett. Az államtitkárság „csinált egy problémát”, most pedig egy másik megoldással próbálja ezt orvosolni ahelyett, hogy az orvoshiány valódi okait kezelné szerinte. Nem világos a felelősség, a technikai kivitelezés, nem látható, hogyan lehet a beteget olyan intim, illetve személyiségi jogokat sértő dolgokról, amelyeket bizonyos betegségek jelentenek. Az orvosok bevonásával ki lehetne dolgozni egy betegek számára is biztonságos jogszabályt – mondta el a MOK elnöke.

Ukrajna szándékosan akadályozza az olajszállítás újraindítását a Barátság-vezetéken keresztül, ezzel próbál politikai nyomást gyakorolni a régióra, elsősorban Magyarországra – mondta az InfoRádióban a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Hazánknak vannak tartalékai, de azokat havária helyzetekre tartják fenn, és nem azért vannak, hogy „politikai viták okozta ellátási nehézségekre nyújtsanak fedezetet” – tette hozzá.
A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
×