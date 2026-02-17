Medve bukkant fel Budapest közelében, figyelmeztetést adtak ki

Medvét láttak Mogyoród külterületén, Kukukkhegynél, egy erdős részen, a helyi bánya fölötti területen – közölte Facebook-oldalán a Pest vármegyei nagyközség önkormányzata.

A bejegyzésben arra kérik a helyi lakosságot és a közelben élőket, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket, gyerekeket ne engedjenek szülői felügyelet nélkül a határba, a hulladékot zárt edényben tárolják, a házi- és haszonállataikat pedig tartsák biztonságos helyen.

A mogyoródi önkormányzat közölte: a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik, mi történik az említett területen és könyékén, továbbá arra figyelmeztetett, hogy ha bárki meglátja a medvét, ne közelítse meg, hanem hívja a 112-es segélyhívót.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, súlyos medvetámadás történt vasárnap a szomszédban, a szlovákiai Rózsahegy közelében. Egy 57 éves férfi fakitermelési ellenőrzést végzett fiával és vadászkutyájával, amikor egy meredek, sziklás lejtőről váratlanul rájuk rontott egy anyamedve. Az állatot egy marokfegyverrel lelőtték, a rendőrség orvvadászat gyanújával eljárást indított.

(Nyitóképünk illusztráció.)