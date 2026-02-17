A budapesti pszichiáterek egységesen felmondják az önként vállalt többletmunkát

A keddi nappal a budapesti kórházak ügyeleti ellátásában részt vevő pszichiáterek úgy határoztak, hogy az országos intézet munkatársaihoz csatlakozva március 31-i hatállyal megszüntetik az önként vállalt többletmunkát. Ennek következtében a budapesti pszichiátriai ügyeleti ellátás a jelenlegi formájában szerintük nem lesz fenntartható, vagy csak olyan feltételek mellett, amelyek a szakemberek tömeges felmondásához fog vezetni – olvasható a Magyar Orvosi Kamara közleményében.

A budapesti kórházak pszichiáterei a múlt héten jelezték az ágazatvezetés felé, hogy a fővárosi pszichiátriai ellátás működőképességének fenntartása sürgős beavatkozást igényel. E mentén egy keddi közleményben szakmai elvárásaikat is megfogalmazták, a közleményt pedig a Magyar Orvosi Kamara szét is küldte az országos sajtónak.

Szakmai elvárásaik a következők:

Az OPAI élére pszichiáter megbízott főigazgató kinevezése, aki képes helyreállítani a szakmai bizalmat és stabilizálni a működést. 2026 márciusától valamennyi pszichiátriai ügyeleten biztosított legyen a szakorvosi jelenlét, szükség esetén külső szerződéssel. A budapesti pszichiátriai ellátórendszer érdemi strukturális újraszervezése, humánerőforrás-stratégia kidolgozása és a régóta halasztott infrastrukturális fejlesztések tényleges megkezdése.

A helyzet sürgető voltáról a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Orvosok Szakszervezete, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Addiktológiai Társaság is világos állásfoglalást adott ki – fogalmaz a közlés.

„A működőképességet megőrző szakmai javaslatok teljesítése helyett azonban a döntéshozók vezényléssel fenyegetik a kollégákat, illetve az évek óta elmaradt infrastrukturális beruházásokat ahhoz kötötték, hogy az orvosok önként vállalják a kialakult helyzet megoldását. Mindeközben a súlyos létszámhiánnyal küzdő intézményekben létszámstopot rendeltek el a pszichiáterek munkahelyváltásának megakadályozására” – sorolják a pszichiáter orvosok. „Ez a fellépés – különösen a vezénylések kilátásba helyezése – elfogadhatatlan a budapesti lakosság ellátását évek óta rendkívüli erőfeszítésekkel biztosító kollégák számára.”

„A budapesti pszichiátriai ellátás stabilitása nemcsak szakmai, hanem közbiztonsági és társadalmi kérdés is. A jelenlegi helyzet mielőbbi, érdemi rendezése elengedhetetlen a betegellátás folyamatosságának biztosításához” – zárul a közlés.