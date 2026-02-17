ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.23
usd:
319.56
bux:
124907.35
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A budapesti pszichiáterek egységesen felmondják az önként vállalt többletmunkát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Közleménnyel álltak ki önként vállalt túlórájuk befejezése kapcsán a kórházi pszichiáterek. Elvárásaikat is megfogalmazták.

A keddi nappal a budapesti kórházak ügyeleti ellátásában részt vevő pszichiáterek úgy határoztak, hogy az országos intézet munkatársaihoz csatlakozva március 31-i hatállyal megszüntetik az önként vállalt többletmunkát. Ennek következtében a budapesti pszichiátriai ügyeleti ellátás a jelenlegi formájában szerintük nem lesz fenntartható, vagy csak olyan feltételek mellett, amelyek a szakemberek tömeges felmondásához fog vezetni – olvasható a Magyar Orvosi Kamara közleményében.

A budapesti kórházak pszichiáterei a múlt héten jelezték az ágazatvezetés felé, hogy a fővárosi pszichiátriai ellátás működőképességének fenntartása sürgős beavatkozást igényel. E mentén egy keddi közleményben szakmai elvárásaikat is megfogalmazták, a közleményt pedig a Magyar Orvosi Kamara szét is küldte az országos sajtónak.

Szakmai elvárásaik a következők:

  1. Az OPAI élére pszichiáter megbízott főigazgató kinevezése, aki képes helyreállítani a szakmai bizalmat és stabilizálni a működést.
  2. 2026 márciusától valamennyi pszichiátriai ügyeleten biztosított legyen a szakorvosi jelenlét, szükség esetén külső szerződéssel.
  3. A budapesti pszichiátriai ellátórendszer érdemi strukturális újraszervezése, humánerőforrás-stratégia kidolgozása és a régóta halasztott infrastrukturális fejlesztések tényleges megkezdése.

A helyzet sürgető voltáról a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Orvosok Szakszervezete, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Addiktológiai Társaság is világos állásfoglalást adott ki – fogalmaz a közlés.

„A működőképességet megőrző szakmai javaslatok teljesítése helyett azonban a döntéshozók vezényléssel fenyegetik a kollégákat, illetve az évek óta elmaradt infrastrukturális beruházásokat ahhoz kötötték, hogy az orvosok önként vállalják a kialakult helyzet megoldását. Mindeközben a súlyos létszámhiánnyal küzdő intézményekben létszámstopot rendeltek el a pszichiáterek munkahelyváltásának megakadályozására” – sorolják a pszichiáter orvosok. „Ez a fellépés – különösen a vezénylések kilátásba helyezése – elfogadhatatlan a budapesti lakosság ellátását évek óta rendkívüli erőfeszítésekkel biztosító kollégák számára.”

„A budapesti pszichiátriai ellátás stabilitása nemcsak szakmai, hanem közbiztonsági és társadalmi kérdés is. A jelenlegi helyzet mielőbbi, érdemi rendezése elengedhetetlen a betegellátás folyamatosságának biztosításához” – zárul a közlés.

Kezdőlap    Belföld    A budapesti pszichiáterek egységesen felmondják az önként vállalt többletmunkát

magyar orvosi kamara

munka

pszichiáter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el
Elemzők

Nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el
A Nézőpont Intézet vezetője és a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint nehéz megmondani, hogy a témák vagy a személyiségek lesznek fontosabbak a kampányban és nem lehet prognosztizálni, hogy a gödi Samsung gyár ügye vagy a hálószoba-ügy, mint téma kitart-e a választásokig. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

Bajban vannak a hazai tejtermelők: bezuhant a tejár, mindent letarol az olcsó import

Bajban vannak a hazai tejtermelők: bezuhant a tejár, mindent letarol az olcsó import

A Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy aggasztóak az év eleji adatok, a termelők önköltség alatt tudnák értékesíteni a nyerstejet és a tejtermékeket, a bezuhanás azonban nemcsak a magyar, hanem a globális tejipart is érinti. A fogyasztók most azzal tudják segíteni a hazai tejszektort, hogy magyar termékeket vásárolnak külföldi helyett.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Új felvételek tanúsága szerint Oroszország megkezdte a T-72A harckocsik korszerűsítését, ami arra enged következtetni, hogy az újabb, T-72B változatok készletei kimerülőben vannak. Az Uralvagonzavod harckocsigyárból származó videót Andrij Taraszenko páncélosjármű-szakértő tette közzé Telegram-csatornáján - közölte a Militarnyi. A február 17-i genfi csúcstalálkozó előtt Oroszország és Ukrajna is nagyszabású támadást hajtott végre a másik ellen. Moszkva csapásai térképen is megjelenek. A támadásban az oroszok stratégiai bombázói is megjelentek, így a Tu-95MSz, vagy a Tu-160-asok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes, hány magyart tettek utcára a végrehajtók: csúcsra pörögnek a kilakoltatások

Döbbenetes, hány magyart tettek utcára a végrehajtók: csúcsra pörögnek a kilakoltatások

A friss statisztika alapján a kilakoltatások száma az elmúlt években inkább stagnál, jóval a korábbi válságidőszakok szintje alatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Harris lead tributes to 'good man' and 'great patriot' Jesse Jackson

Trump and Harris lead tributes to 'good man' and 'great patriot' Jesse Jackson

Bill and Hillary Clinton also remember "dear friend" Jackson as someone who "never stopped working for a better America".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 17:47
Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el
2026. február 17. 16:16
Megjelent egy kérdés a hírhedt hálószoba fotója fölött
×
×
×
×