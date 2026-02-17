ARÉNA - PODCASTOK
Many russian hackers in troll farm. Cyber crime and security concept. Russia flag in background.
Nyitókép: vchal / Getty Images

Orosz kémet állítottak bíróság elé Lengyelországban

Infostart / MTI

Oroszország javára folytatott kémkedéssel, egyebek mellett Lengyelország védelme szempontjából fontos létesítmények működéséről szóló információk gyűjtésével vádoltak meg egy lengyel állampolgárt - közölte a lengyel államügyészség.

Az ügyészség szervezett bűnözéssel és korrupcióval foglalkozó tagozata már múlt csütörtökön továbbította a vádiratot a nyugat-lengyelországi Bydgoszczban működő kerületi bírósághoz. A 29 éves Wiktor Z.-t tavaly júniusban vette őrizetbe a lengyel belbiztonsági ügynökség, azóta előzetes letartóztatásba helyezték.

A vádirat szerint a férfi 2024 februárjától 2025 áprilisáig Bydgoszczban, valamint Lengyelország határain túl is információkat gyűjtött a lengyel nemzetvédelem szempontjából jelentős létesítmények működéséről, és továbbította őket az orosz hírszerzésnek. Az érzékeny adatok egyebek mellett a bydgoszczi repülőtérre vonatkoztak, valamint a helyi katonai repüléstechnikai gyárra, a NITRO-CHEM vegyipari üzemre és a NATO elemző- és oktatási központjára is, amely szintén ebben a városban működik.

A Wiktor Z.-nek felrótt tettekért 8 évtől életfogytiglanig terjedő szabadságvesztés szabható ki - áll az államügyészség közleményében.

Külföld    Orosz kémet állítottak bíróság elé Lengyelországban

oroszország

lengyelország

kémkedés

