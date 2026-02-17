Orosz kémet állítottak bíróság elé Lengyelországban

Az ügyészség szervezett bűnözéssel és korrupcióval foglalkozó tagozata már múlt csütörtökön továbbította a vádiratot a nyugat-lengyelországi Bydgoszczban működő kerületi bírósághoz. A 29 éves Wiktor Z.-t tavaly júniusban vette őrizetbe a lengyel belbiztonsági ügynökség, azóta előzetes letartóztatásba helyezték.

A vádirat szerint a férfi 2024 februárjától 2025 áprilisáig Bydgoszczban, valamint Lengyelország határain túl is információkat gyűjtött a lengyel nemzetvédelem szempontjából jelentős létesítmények működéséről, és továbbította őket az orosz hírszerzésnek. Az érzékeny adatok egyebek mellett a bydgoszczi repülőtérre vonatkoztak, valamint a helyi katonai repüléstechnikai gyárra, a NITRO-CHEM vegyipari üzemre és a NATO elemző- és oktatási központjára is, amely szintén ebben a városban működik.

A Wiktor Z.-nek felrótt tettekért 8 évtől életfogytiglanig terjedő szabadságvesztés szabható ki - áll az államügyészség közleményében.