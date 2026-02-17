„Lehet, hogy kirúgnak, de...” – Megint megszólalt Dárdai Pál

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya az M4 Sport podcast adásában, a Sportemberek Extrában kiemelte, január elején állt munkába a lila-fehéreknél, és márciusig a felnőtt csapatnál elvégzendő munka alapjait szeretné lefektetni, az utánpótlás átalakításával csak azt követően tud foglalkozni.

„Korábban is elmondtam, nem árulok zsákbamacskát, a legfontosabb, hogy az idén ne essünk ki az NB I-ből” – jelentette ki, majd meg is indokolta, hogy a hangzatos, a valóságot nélkülöző kijelentések csak rövid távon működhetnek, ellenben ő három plusz kétéves szerződést írt alá.

„Jövőre a harmadik és hatodik, a harmadik évre pedig az első három hely valamelyikének megszerzése lehet elérhető"

– mondta, és hozzátette, az eredményeket csak olyan szakmai stábbal lehet elérni, amelynek tagjai valóban élnek-halnak a futballért vagy az Újpestért. Ezért esett a választása mások mellett Egressy Gábor tanácsadóra és Szélesi Zoltán vezetőedzőre, illetve a másodedző Admir Hamzagicra, aki Berlinben nyolc és fél éven keresztül dolgozott együtt vele.

„Az öltözőnek is rendben kell lennie. Nálam nincs szájhúzogatás, vállvonogatás, mert aki toxikus, annak nincs helye az öltözőben. Itt senki sem akkora sztár, hogy húzogassa a száját” – fogalmazott, ugyanakkor fontosnak tartotta elmondani, hogy

az Újpest egy komoly klub, amely „jelenleg kórházban van, lélegeztetőgépre téve,

de hamarosan elkezdheti a rehabilitációt, aztán ha újra megtanult járni, akkor futni is fog, és megint futballozni”.

Elárulta, hogy tizenkét játékos szerződése a nyáron lejár, őket motiválni kell a tavasszal, de a fiatalszabállyal is lehet kompenzálni, mert jó ötletnek tartja, hogy öt magyar legyen a pályán, csak éppen a szabály finomításra szorul.

„Sajnos a magyar futball még messze van a valódi profi szinttől, de ezt most bevállaltam. Lehet, hogy kirúgnak, de van egy elképzelésem, és ebből nem engedek. Az idény végére szeretném tudni, milyen játékosokat igazolunk a nyáron” – tette hozzá.