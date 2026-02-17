ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd
female hand holds bag with cocaine for sale, overdose danger, criminal concept
Nyitókép: alfexe/Getty Images

Gigabüntetést kapott az illegális online piactér üzemeltetője

Infostart

Több évtizedre rácsok mögé fog kerülni a tajvani férfi.

Harminc éves börtönbüntetést kapott a tajvani Rui-Siang Lin, aki Incognito Market néven üzemeltette a világ egyik legnagyobb online kábítószer-piacterét – írta meg a HVG a Bleeping Computer információi alapján.

A férfit Ruisiang Lin, Pharoah, és faro álnéven is ismerték. 2024 májusában tartóztatták le, néhány hónappal később bűnösnek vallotta magát pénzmosás, kábítószer-terjesztés és hamisított címkéjű gyógyszerek terjesztésének vádjával. Az ügyben illetékes amerikai bíró, Colleen McMahon úgy véli, 27,5 éves pályafutása során ez volt a legsúlyosabb kábítószeres bűncselekmény, amivel találkozott – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, meglátása szerint az Incognito Market olyan vállalkozás volt, amely Lin-t kábítószerbáróvá tette. A vádirat szerint a piactéren több mint egy tonna kábítószer volt megvásárolható, ebben volt 295 kg metamfetamin, 364 kg kokain, 112 kg amfetamin és 92 kg ecstasy is. Az illegális felületen több mint 1800 eladói fiók, illetve 400 000 ügyfélfiók volt, fennállása során több mint 640 000 tranzakciót dolgoztak fel rajta. Az összes tevékenységet Lin irányította, és övé volt a végső döntéshozatali jog is.

Az ügyfelek egy Incognito Bank nevű fizetési platformon keresztül vásárolhattak, kriptovalutával, ez összesen 83 624 577 dolláros bevételt generált. Ez az 5 százalékos jutalékok révén több mint 4,1 millió dollárt termelt Lin-nek. A bíró kiemelte, hogy amíg a férfi több millió dollárt keresett, bűncselekményei pusztító következményekkel is jártak. Legalább egy halálesetért felelős, súlyosbította a drogválságot, és több mint 470 000 kábítószer-fogyasztó, és az ő családtagjaik számára okozott szenvedést – írta meg a HVG.

