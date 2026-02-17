Horror Dunaföldváron: megkötözték a nőt, de az lerágta a köteléket és elmenekült a babájával

A szörnyű történetet a Rendészeti Államtitkárság tette közzé Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint az asszony elmondta: közös kisfiukat péntek kora este vitte volna haza válófélben lévő férjétől, amikor az rátámadt. Késsel fenyegette, megerőszakolta, megkötözte, majd a nő telefonját magához véve és öngyilkossági szándékát hangoztatva sorsára hagyta.

Az áldozat lerágta, majd egy üvegdarabbal levágta magáról béklyóit, magához ölelte gyermekét, kimászott az ablakon és elfutott, egészen a hajnalban már nyitva lévő pékségig, ahol segítséget kért.

A 43 éves apa holttestét megtalálták, a férfi felakasztotta magát.

A Paksi Rendőrkapitányság a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági, az előzményeket büntetőeljárás keretében vizsgálja.