ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.28
usd:
319.99
bux:
123898.52
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Jelzés érkezett Moszkvából a magyar olajszállítással kapcsolatban

Infostart / MTI

„Természetesen Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen” – nyilatkozott a Kreml szóvivője.

Vállalatokra tartozó ügy a magyarországi orosz olajszállításokkal kapcsolatban az ukrán intézkedések miatt felmerült problémák megoldása, valamint a horvát területen át történő üzemanyag-szállítás lehetősége, amelyről az illetékes vállalatok szintjén tárgyalnak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában újságíróknak.

„Természetesen ezek olyan kérdések, amelyeket vállalati szinten vitatnak meg azok a cégek, amelyek biztosítják a szállítást, és amelyeknek szerződéses kötelezettségeik vannak” – mondta.

Közölte, hogy Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival, azonban a helyzetét bonyolítja Ukrajna álláspontja, amely nem engedélyezi a tranzitszállításokat.

„Természetesen Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen” – nyilatkozott a Kreml szóvivője a vonatkozó kérdésre válaszolva.

Az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások kedden Genfben kezdődő újabb fordulójával kapcsolatban Peszkov kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban aligha lehet még a nap folyamán érdemi hírekre számítani, mert az eszmecsere szerdán is folytatódik, és nem sajtónyilvános.

Kezdőlap    Külföld    Jelzés érkezett Moszkvából a magyar olajszállítással kapcsolatban

moszkva

ukrajna

orosz

olaj

dmitrij peszkov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly dilemma előtt állna a Liverpool, ha valaki meg akarná venni Szoboszlait
Sportközgazdász

Komoly dilemma előtt állna a Liverpool, ha valaki meg akarná venni Szoboszlait
Holtversenyben a huszonötödik legértékesebb labdarúgó lett a ranglistán Szoboszlai Dominik, a piaci értéke azonban több összetevőből áll. Szabados Gábor sportközgazdász szerint a magyar játékos értékén jelentőset növel az a képessége, hogy könnyen illeszkedik be és válik húzóerővé.
 

Mintha a Marca egy gigantikus Real Madrid-ajánlatnak ágyazna meg: minden nap ír Szoboszlairól

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

A Nézőpont Intézet vezetője szerint 40-43 mandátumot szerezhet a Fidesz-KDNP az országos listáról. A Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint sok a régi arc a lista elején. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyomás alatt a tőzsde, adják a magyar részvényeket

Nyomás alatt a tőzsde, adják a magyar részvényeket

Foghíjasan indul be ez a hét a világ tőzsdéin, tegnap az amerikai tőzsdék az elnökök napja miatt zárva tartottak, míg Ázsiában a Holdújév ünnepe ritkítja meg a nyitva lévő tőzsdék számát. Az USA viszont ma már kinyit, és Európában is folytatódik a kereskedés, bár csak mérsékelt elmozdulások láthatók a régió részvénypiacain. A geopolitikai bizonytalanság rányomja a bélyegét a hangulatra, az Egyesült Államok és Irán ma Genfben közvetett tárgyalásokat folytat nukleáris vitájuk rendezése érdekében, míg az Egyesült Államok közvetítésével külön béketárgyalásokra is sor kerül Ukrajna és Oroszország között, amelyek valószínűleg a területi vitákra fognak összpontosítani. A magyar tőzsdén eközben folytatódnak az izgalmak, továbbra is korrekció látható a korábbi nagy emelkedés után. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar lakástulaj feledkezik meg erről 2026 elején: keményen fizethetnek, ha beüt a baj

Rengeteg magyar lakástulaj feledkezik meg erről 2026 elején: keményen fizethetnek, ha beüt a baj

Márciusban harmadik alkalommal indul el a lakásbiztosítási kampány, amely az elmúlt két évben érezhetően felpezsdítette a hazai biztosítási piacot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jesse Jackson dies aged 84 as Trump pays tribute to 'force of nature' civil rights leader

Jesse Jackson dies aged 84 as Trump pays tribute to 'force of nature' civil rights leader

The US president remembered Jackson, who marched with Martin Luther King Jr in the 1960s, as a good man with "lots of personality" and "grit".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 14:20
Tinédzserek borzalmas tűzhalála Katalóniában – videó
2026. február 17. 13:44
Tovább tartaná rács mögött az antifákat az ügyészség
×
×
×
×