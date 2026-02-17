Ukrán EU-tagság – Magyarországon a parlament dönt

Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

Az Országgyűlés honlapján olvasható javaslatban azt írják, hogy Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti. Ebben a helyzetben Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.

A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló Szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az Európai Unióba.

Ebben a helyzetben az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa – tették hozzá.

A javaslat szövege szerint az Országgyűlés megállapítja, Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, és mindent megtegyen a békéért. Ezért a Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, és ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába; támogasson minden olyan béketörekvést – különösen az Amerikai Egyesült Államok elnökének kezdeményezéseit – amely Magyarország és az Európai Unió biztonságát súlyosan veszélyeztető orosz-ukrán háború lezárását szolgálják. Továbbá tegyen meg minden szükséges lépést annak elkerülésére, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba.