ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.79
usd:
318.98
bux:
124907.35
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ukrán EU-tagság – Magyarországon a parlament dönt

Infostart / MTI

Az Országgyűlés honlapján olvasható javaslatban az áll, hogy Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti.

Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

Az Országgyűlés honlapján olvasható javaslatban azt írják, hogy Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti. Ebben a helyzetben Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.

A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló Szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az Európai Unióba.

Ebben a helyzetben az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa – tették hozzá.

A javaslat szövege szerint az Országgyűlés megállapítja, Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, és mindent megtegyen a békéért. Ezért a Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, és ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába; támogasson minden olyan béketörekvést – különösen az Amerikai Egyesült Államok elnökének kezdeményezéseit – amely Magyarország és az Európai Unió biztonságát súlyosan veszélyeztető orosz-ukrán háború lezárását szolgálják. Továbbá tegyen meg minden szükséges lépést annak elkerülésére, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba.

Kezdőlap    Belföld    Ukrán EU-tagság – Magyarországon a parlament dönt

ukrajna

parlament

országgyűlés

eu-tagság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Minden elvárást felülmúlt a magyar páros az olimpián – lehet hiányérzetünk, de nem miattuk

Minden elvárást felülmúlt a magyar páros az olimpián – lehet hiányérzetünk, de nem miattuk
A milánói téli olimpián negyedik helyezett Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros felülmúlta a várakozásokat szereplésével, de mivel két tiszta programot mutatott be, akár érmes is lehetett volna – erről beszélt az InfoRádióban Kendelényi-Gulyás Erika, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ágazati igazgatója.
 

Ebben a téli olimpiai sportágban érhetnénk el nagy előrelépést

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

A Nézőpont Intézet vezetője és a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint nehéz megmondani, hogy a témák vagy a személyiségek lesznek fontosabbak a kampányban és nem lehet prognosztizálni, hogy a gödi Samsung gyár ügye vagy a hálószoba-ügy, mint téma kitart-e a választásokig. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

Középen állók, Körkeresztesek - Egyre bővül a választáson indulók köre

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Biztonsági kockázat miatt száműzték a kínai autókat: meglepő döntést hozott Lengyelország hadserege

Biztonsági kockázat miatt száműzték a kínai autókat: meglepő döntést hozott Lengyelország hadserege

Lengyelország megtiltotta a kínai gyártmányú gépjárművek behajtását a katonai létesítmények területére. Az ország vezérkara az intézkedést az infrastruktúra biztonságával indokolta - írja a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megrázó jóslatot kapott Európa legerősebb országa: brutálisan fogy a lakosság - még pár év, és több millió ember eltűnhet

Megrázó jóslatot kapott Európa legerősebb országa: brutálisan fogy a lakosság - még pár év, és több millió ember eltűnhet

A 2030-ig tartó bevándorlás várhatóan jelentősen alacsonyabb lesz a korábban előrejelzettnél.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

Tributes poured in from politicians who described Jackson as an agent of change and transformative leader.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 20:10
„Honvédelmi mérföldkő” – Újra nagy laktanya épül Magyarországon – képek
2026. február 17. 19:02
Megható történet: a szomszéd szólt, és életet mentett
×
×
×
×