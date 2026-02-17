Tovább tartaná rács mögött az antifákat az ügyészség

Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta az ügyészség az antifa-támadások vádlottjaira – közölte a Magyar Nemzettel a Fővárosi Főügyészség.

Maja T.-t a közelmúltban ítélte nem jogerősen nyolc év fegyházra a bíróság a budapesti embervadászat miatt, amikor szélsőbaloldali társaival a nyílt utcán vertek agyba-főbe ártatlan embereket.

Mint az ügyészség válaszából kiderül, Maja T. és egy másik vádlott ellen a fegyházbüntetések súlyosítására, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabására és ehhez igazodóan hosszabb kiutasításra irányul a jogorvoslat. Egy felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt vádlott ellen pedig a felfüggesztő rendelkezés mellőzése és hosszabb tartamú, fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása érdekében történt a fellebbezés.

A nembináris Maja T. és társai ügyében február elején hozott nem jogerős ítéletet az elsőfokú bíróság.

Maja T. nyolc évet kapott. A vádlottak az elsőfokú ítélet szerint szervezett módon vettek részt erőszakos cselekményekben: 2023. február közepén nyolc járókelőt támadtak meg Budapest négy pontján, brutálisan összeverve őket, néhányukat súlyosan megsebesítve.

Az áldozatokat találomra választották ki katonai jellegű ruházatuk alapján. Valamennyiüknek az volt a „bűne”, hogy terepmintás ruhában, fekete bakancsban és dzsekiben voltak, ám ők nem a február 11-i, kitörés napi rendezvény résztvevői voltak, ahogy azt támadóik feltételezték.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közösség tagja elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntette miatt folytatott büntetőeljárást. A rendőrök a támadók közül már a ruházatuk alapján felismertek néhányat, akiket aztán követni kezdtek, és végül a belvárosban, egy taxiban fogták el őket: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Utóbbi nem volt más, mint az azóta jól ismert Ilaria Salis. Műanyag borítású kalapács, ólommal bélelt gumikesztyű, vipera, gázspray volt náluk. Többen már bíróság elé álltak, igaz, Ilaria Salis a mentelmi joga miatt megúszta a felelősségre vonást. Egy német állampolgár esetében már jogerős döntés is született.

Később újabb támadókat azonosítottak, köztük a most elítélt Maja T.-t. Őt bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta meg az ügyészség.