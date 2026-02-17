Megható történet: a szomszéd szólt, és életet mentett

Február 11-én segélyhívás érkezett a szerencéstlenül járt ember egyik ismerőstől, akinek feltűnt, hogy nem jelent meg egy, a szokásos időpontban megtartott programon. A szomszédok és a tűzoltók gyors reakciójának köszönhetően a sérült ember biztonságban kórházba került.

Vannak apró, mindennapi jelek, amelyek jelzik, hogy valami nincs rendben – hívják fel a figyelmet a tűzoltók.

Mindenkit arra kérnek, hogy haladéktalanul cselekedjen, ha ilyet lát:

a teli ételhordó túl sokáig van az ajtó előtt (netán a tegnapi is ott van még),

a szokásos újságot nem viszik el,

a postaláda vagy a kukák kiürítése elmarad

valaki nem megy el a megszokott helyekre, például a boltba, piacra, klubba, az ebédjéért vagy más rendszeres programjára.

a megszokott napi rutin hirtelen megváltozik, vagy szokatlan viselkedést észlel

Amennyiben bárki ilyet tapasztal azonnal kezdjen éárdeklődni a környezetedben élő hogyléte felől, akár telefonon, akár személyesen!

Ne habozzon segítséget hívni, hiszen a figyelem és a törődés életet menthet.