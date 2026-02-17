ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.79
usd:
318.86
bux:
124907.35
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Christian Stocker osztrák kancellár érkezik az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfõit tömörítõ Európai Tanács kétnapos értekezletének elsõ napi ülésére Brüsszelben 2025. március 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Ausztria hosszan érvel a Béketanács-tagság ellen

Infostart / MTI

Az ország szívesen hozzájárul a közel-keleti béke megteremtéséhez, az ENSZ-szel párhuzamos struktúrák létrehozásához viszont nem, ráadásul a Béketanácsba koránt sincs minden ország meghívva.

Ausztria nem kíván csatlakozni a Béketanácshoz – közölte Christian Stocker osztrák kancellár külpolitikai szóvivője kedden Bécsben, az APA osztrák hírügynökség megkeresésére reagálva.

Ausztria szívesen hozzájárul a Közel-Kelet tartós békéjéhez, „de egy együttműködő, multilaterális rendszer elkötelezett támogatójaként és az ENSZ négy székhelyének egyikeként nem akarunk párhuzamos struktúrák létrehozásában” részt venni – jelentette ki a szóvivő.

„A Béketanács alapokmányával kapcsolatos aggályaink miatt sem jöhet szóba a részvétel” – tette hozzá.

A tanács nem áll nyitva a világ összes állama előtt, a kezdeményező Donald Trump amerikai elnök nagyjából 60 államot hívott meg, köztük Ausztriát.

„A meghívott európai uniós tagállamok közötti egységes álláspont üdvös lett volna” – mondta még a szóvivő, utalva arra, hogy mások mellett Németország és Franciaország például elutasította a résztvételt, de Magyarország és Bulgária csatlakozott a kezdeményezéshez, míg Olaszország és Görögország megfigyelőként készül részt venni a Béketanács csütörtökön Washingtonban tartandó első ülésén.

A szóvivő jelezte azt is: arról Bécs még nem döntött, hogy megfigyelői szerepkörben részt fog-e venni a tanácskozáson.

Kezdőlap    Külföld    Ausztria hosszan érvel a Béketanács-tagság ellen

ausztria

christian stocker

béketanács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás
Feszült nyitány

Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás
Az ukrán főtárgyaló közlése szerint kedden az esti órákban véget ért az ukrajnai rendezésről amerikai közvetítéssel Genfben tartott orosz-ukrán egyeztetések első napja. Az orosz tárgyalódelegáció egyik tagja a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a zártkörű megbeszélések első napja nagyon feszült légkörben folyt.
 

Ukrán EU-tagság - Magyarországon a parlament határoz

60 nap tűzszünet kell, hogy választásokat lehessen tartani, ez a minimum

Orosz kémet állítottak bíróság elé Lengyelországban

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

A Nézőpont Intézet vezetője és a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint nehéz megmondani, hogy a témák vagy a személyiségek lesznek fontosabbak a kampányban és nem lehet prognosztizálni, hogy a gödi Samsung gyár ügye vagy a hálószoba-ügy, mint téma kitart-e a választásokig. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Elemzők: nagy nevek a Fidesz-listán, néhány közülük szimbolikus

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

Középen állók, Körkeresztesek - Egyre bővül a választáson indulók köre

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyorsan megállt a forint gyengülése

Gyorsan megállt a forint gyengülése

A keddi kereskedésben is a dollár mozgása határozta meg a forint árfolyamát. A hazai fizetőeszköz a délutáni órákig gyengült, majd fordulat bontakozott ki és szinte teljes nap közbeni veszteségét ledolgozta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő hiány van ilyen lakásokból Magyarországon: mikor fordulhat meg a széljárás?

Elképesztő hiány van ilyen lakásokból Magyarországon: mikor fordulhat meg a széljárás?

A magyarországi intézményi bérlakáspiac még mindig kezdetleges állapotban van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

Tributes poured in from politicians who described Jackson as an agent of change and transformative leader.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 21:20
Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás
2026. február 17. 20:35
Orosz kémet állítottak bíróság elé Lengyelországban
×
×
×
×