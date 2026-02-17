Ausztria hosszan érvel a Béketanács-tagság ellen

Ausztria nem kíván csatlakozni a Béketanácshoz – közölte Christian Stocker osztrák kancellár külpolitikai szóvivője kedden Bécsben, az APA osztrák hírügynökség megkeresésére reagálva.

Ausztria szívesen hozzájárul a Közel-Kelet tartós békéjéhez, „de egy együttműködő, multilaterális rendszer elkötelezett támogatójaként és az ENSZ négy székhelyének egyikeként nem akarunk párhuzamos struktúrák létrehozásában” részt venni – jelentette ki a szóvivő.

„A Béketanács alapokmányával kapcsolatos aggályaink miatt sem jöhet szóba a részvétel” – tette hozzá.

A tanács nem áll nyitva a világ összes állama előtt, a kezdeményező Donald Trump amerikai elnök nagyjából 60 államot hívott meg, köztük Ausztriát.

„A meghívott európai uniós tagállamok közötti egységes álláspont üdvös lett volna” – mondta még a szóvivő, utalva arra, hogy mások mellett Németország és Franciaország például elutasította a résztvételt, de Magyarország és Bulgária csatlakozott a kezdeményezéshez, míg Olaszország és Görögország megfigyelőként készül részt venni a Béketanács csütörtökön Washingtonban tartandó első ülésén.

A szóvivő jelezte azt is: arról Bécs még nem döntött, hogy megfigyelői szerepkörben részt fog-e venni a tanácskozáson.