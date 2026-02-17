ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd
Man in prison hands of behind hold Steel cage jail bars. offender criminal locked in jail.
Nyitókép: Rattankun Thongbun/Getty Images

A korábbinál is súlyosabb büntetést kapott az időseket kifosztó páros

Infostart / MTI

A Fővárosi Törvényszék – a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség súlyosítás iránti fellebbezését alaposnak tartva – jogerősen 7 év 6 hónap, illetve 6 év végrehajtandó börtönre emelte egy időseket megkárosító páros tagjainak büntetését - közölte a Fővárosi Főügyészség.

A férfi és a nő módszere minden esetben ugyanaz volt: 2023 januárja és márciusa között a II. kerületben az utcán megismert idősek bizalmába férkőztek, így bejutottak a sértettek lakásába, majd amíg a 41 éves nő elterelte az áldozatok figyelmét, a 26 éves férfi – alkalmanként magát nőnek álcázva – a lakásokból értéktárgyakat vitt el.

A bíróság a férfit első fokon - öt sértett sérelmére elkövetett kifosztás miatt - mint tettest 4 év 6 hónapra, a nőt mint bűnsegédet 4 év börtönre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek. A másodfokú eljárásban a Fővárosi Főügyészség fenntartotta az ügyészi fellebbezést,

a Fővárosi Törvényszék pedig az ítéletet lényegesen súlyosította.

A törvényszék az ítéletet megváltoztatta oly módon, hogy az elkövetők együttműködését bűnszövetségnek minősítette, ezért a férfi büntetését 7 év 6 hónapra, a nőét 6 évre emelte, valamint emelt összegben határozta meg a vagyonelkobzásokat is.

A férfi különös visszaesőként, hasonló bűncselekmények miatt ellene folyamatban lévő büntetőeljárás alatt, nyomkövetőt viselve követte el a terhére rótt bűncselekményeket. A nő az elkövetéskor a vele szemben csalás miatt kiszabott 2 év felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt állt, amely büntetését most szintén le kell majd töltenie

