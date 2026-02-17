Tinédzserek borzalmas tűzhalála Katalóniában – videó

A tűzoltóság tájékoztatása szerint egy ötemeletes épület tetőteraszán található raktárban csaptak fel a lángok, egyelőre ismeretlen okból hétfőn este. A házban élők a füstre figyeltek fel és riasztották a hatóságokat.

A tűz eloltása után találták meg az áldozatok holttestét. Azonosításuk még nem fejeződött be, de a spanyol sajtó információi szerint 14 és 18 év közöttiek.

Estamos en el edificio donde esta pasada noche han fallecido 5 jóvenes en el incendio de un trastero

?Manlleu (Barcelona) ?https://t.co/Z0QIkwNBfc pic.twitter.com/BIqeXufzjs — Atlas News (@atlasnews_x) February 17, 2026

A spanyol közszolgálati televíziónak (TVE) nyilatkozó szomszédok szerint a raktár egyfajta találkozóhelyként szolgált a fiatalok számára.

A fire broke out in a storage room of a five-storey apartment block in Manlleu, #Catalonia, #Spain, on Monday evening, killing five people and injuring four others with minor wounds. The Catalonia fire service responded swiftly after residents reported smoke in the stairwell. 1/2 pic.twitter.com/vyAkFNHxsL — Herald Goa (@oheraldogoa) February 17, 2026

A hatóságok a tűz keletkezésének körülményei mellett azt is vizsgálják, hogy miért nem tudtak kijutni az épületből.

A helyi önkormányzat a tragédia miatt háromnapos gyászt rendelt el, este pedig egyperces néma főhajtást tartanak az áldozatok emlékére a városháza előtt.