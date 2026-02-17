ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Tinédzserek borzalmas tűzhalála Katalóniában – videó

Infostart / MTI

Öt fiatal életét vesztette, négyen könnyebben megsérültek egy lakóépületben keletkezett tűzvészben a katalóniai Manlleu településen - közölték a hatóságok.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint egy ötemeletes épület tetőteraszán található raktárban csaptak fel a lángok, egyelőre ismeretlen okból hétfőn este. A házban élők a füstre figyeltek fel és riasztották a hatóságokat.

A tűz eloltása után találták meg az áldozatok holttestét. Azonosításuk még nem fejeződött be, de a spanyol sajtó információi szerint 14 és 18 év közöttiek.

A spanyol közszolgálati televíziónak (TVE) nyilatkozó szomszédok szerint a raktár egyfajta találkozóhelyként szolgált a fiatalok számára.

A hatóságok a tűz keletkezésének körülményei mellett azt is vizsgálják, hogy miért nem tudtak kijutni az épületből.

A helyi önkormányzat a tragédia miatt háromnapos gyászt rendelt el, este pedig egyperces néma főhajtást tartanak az áldozatok emlékére a városháza előtt.

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

A Nézőpont Intézet vezetője szerint 40-43 mandátumot szerezhet a Fidesz-KDNP az országos listáról. A Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint sok a régi arc a lista elején. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
Bemondta az elemző: ennyivel drágulhat a benzin a Barátság-vezeték leállása miatt

Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője közzétett egy friss értékelést a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzettel kapcsolatban; a szakértő többek között arról ír, hogy a Mol melyik olajfinomítójának okozhat nagyobb gondot az orosz olajforrás ideiglenes szüneteltetése, de arra is kitér, hogy mennyivel drágulhat a magyarországi üzemanyag a Barátság-vezeték leállása miatt.

Szintet lép Európa az autóháborúban: teljesen átalakulhatnak az állami támogatások

Az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártóknak garantálniuk kellene, hogy járműveik alkatrészeinek legalább 70 százaléka az Európai Unióból származzon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

Jackson, who marched with Martin Luther King Jr in the 1960s and later ran for president twice, died peacefully on Tuesday morning surrounded by his family.

