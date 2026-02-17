ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd
Egy emberi koponya két másik tetején.
Nyitókép: Unsplash

Náci vérengzésről szóló képeket dobott fel az eBay-re egy belga gyűjtő, felzúdultak az érintettek

Infostart / MTI

Egy internetes aukciós oldalon eddig nem ismert fényképek jelentek meg a náci németek egy Athén mellett elkövetett 1944-es vérengzéséről, a görög kulturális minisztérium jelezte, hogy történelmi archívuma számára meg akarja szerezni a fotókat.

A képeket egy náci relikviákat gyűjtő belga férfi tette fel az eBay-re szombaton. Az athéni tárca hétfőn közölte: szakértőket küld Belgiumba, hogy megvizsgálják a képek hitelességét, és ha meggyőződtek azok eredetiségéről, akkor azonnal véglegesítik a képek megszerzését. A minisztérium szerint nagyon valószínű, hogy a fotókat Günther Heysing, Joseph Goebbels náci vezér propagandaosztagának dolgozó újságíró készítette.

A minisztérium valószínűsíti, hogy a 12 fénykép eredeti, és annak a mintegy 200 kommunista politikai fogolynak „az utolsó pillanatait” rögzíti, akiket 1944. május 1-jén lőtt agyon egy náci kivégzőosztag az Athén melletti Kaiszariani városban megtorlásul azért, hogy kommunista ellenállók néhány nappal korábban megöltek egy német tábornokot. Egyes képeken férfiak egy csoportja látható, amint egy mezőn gyalogolnak, másokon egy fal előtt sorakoznak a kivégzésük előtt. A görög kommunista párt közölte, hogy rokonok felismerni véltek két férfit a fotókon.

A kaiszariani vérengzésről, a görögországi náci megszállás egyik legsúlyosabb atrocitásáról mindeddig semmiféle ismert dokumentáció nem állt rendelkezésre. A legközelebbi tárgyi emlékek eddig azok a kézzel írt búcsúüzenetek voltak, amelyeket az áldozatok az őket a kivégzés helyszínére szállító teherautóból dobtak ki.

A kulturális minisztériumban szerdán bizottság tárgyalja meg, hogy a „görög örökség” részévé nyilvánítsák-e az előkerült fotókat.

A fényképek publikálása után ismeretlenek megrongálták az áldozatok Kaiszarianiban lévő emlékművét, de az önkormányzat közölte, hogy „a történelmet nem lehet eltörölni, bármennyire is zavar az egyeseket”, és helyre fogják állítani az emlékhelyet.

