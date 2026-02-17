ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd Donát
Magyar Péter és a Tisza Párt országjárása Mezőkövesden.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Magyar Péter hétfőn Mezőkövesdre látogatott el, ahol azt mondta, „a hatalom kétszínű, arrogáns, pökhendi, hazug és erőszakos, amelytől a korrupció mellett halálgyárakat kapott az ország”. Megígérte, hogy ha a Tisza Párt kormányra kerül, felszámolja az energiaszegénységet, és mindent meg fog tenni azért, hogy Magyarország egy jobb hely legyen.

Elindult a Tisza Párt újabb országjárása. Magyar Péter hétfőn a szállingózó hóban Mezőkövesdre látogatott el. Az itteni, vagyis a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es választókörzetben Csézi Erzsébet a Tisza Párt képviselőjelöltje, aki Csézy néven képviselte Magyarországot a 2008-as Eurovíziós Dalfesztiválon, Belgrádban, és Candlelight című dalával a 19. helyen végzett.

Magyar Péter felszólalását azzal kezdte, hogy a következő 55 nap nem lesz egyszerű, mert szerinte a hatalom ahhoz szokott, hogy bármit megtehet. „Ennek a hatalomnak tizenhat éve volt. Orbán Viktor a magyar történelem leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke. Ennek az embernek minden esélye megvolt arra, hogy a magyar történelem piros betűs lapjaira kerüljön. Hatalmas mennyiségű uniós pénz, világgazdasági fellendülés, soha nem látott társadalmi, politikai felhatalmazás. Tizenhat éve volt ennek a hatalomnak, hogy szebbé tegye ezt az országot, hogy több magyar gyerek szülessen, hogy többen jöjjenek haza, mint amennyien elmennek, hogy ne legyen négy betöltetlen háziorvosi praxis itt, Mezőkövesdben, vagy ne legyen több mint ezer betöltetlen háziorvosi praxis szerte az országban. Tizenhat évük volt arra, hogy ne zárjanak be szülészeteket, gyermekszakrendelőket, hogy ne álljon le a fűtés télen vagy éppen a hűtés nyáron, hogy ne törjenek el a sínek, a váltók, ne gyulladjanak ki a mozdonyaink” – mondta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerint a Fidesz–KDNP-nek arra is megvolt az esélye, hogy hazahozza az uniós forrásokat, mint ahogy arra is, hogy valódi szociális hálót építsen ki. Mint fogalmazott, jelenlegi hatalom „kétszínű, arrogáns, pökhendi, hazug, erőszakos, és egy számít neki: saját maga”. Kitért arra is, hogy a magyar kormányzat az elmúlt évek során többször azt hangoztatta, a család az első. Szerinte azonban nem a klasszikus értelemben valósult ez meg.

„Mint egy rendes maffiában, nekik a saját családjuk az első”

– jegyezte meg a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter arról is beszélt Mezőkövesden, hogy a Tisza Párt a valódi béke pártján áll. Mint mondta, egy olyan országban szeretnének kormányozni, ahol „a magyar a magyarnak nem ellensége”. Úgy véli, nagyon felszabadító érzés lesz, hogy újra lesznek nemzeti minimumok, ha megnyerik a választást.

„Lehet, hogy mást gondolsz a világról, mást szeretsz, másban hiszel, másra szavazol, de te is magyar vagy”

– hangsúlyozta.

A Tisza Párt elnöke azt mondta, hogy a hatalomtól „a korrupció mellett halálgyárakat kapott az ország”. Ezzel a kijelentésével az akkumulátorgyárakra utalt, amelyekről szerinte „éveken keresztül hazudtak, pedig sok civil felemelte a hangját, hogy nem lesz ez így jó”. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a Samsung 500 milliárd forint közpénzt kapott, miközben Gödön kiderült, hogy „magzatkárosító anyagok kerültek a csatornába, a felszíni vizeinkbe. Kiderült, hogy rákkeltő nehézfémek kerülnek a levegőbe és mérgezték a munkásokat, meghamisították a hatósági jegyzőkönyveket”.

Magyar Péter mezőkövesdi látogatásán kitért arra is, hogy fel fogják számolni az energiaszegénységet, és mindent meg fognak tenni azért, hogy Magyarország egy jobb hely legyen.

Belföld    Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

kampány

mezőkövesd

országjárás

magyar péter

tisza párt

választás 2026

