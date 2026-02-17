ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.59
usd:
318.9
bux:
124389.48
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szolnokon leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonatának első festett kocsiszekrényét
Nyitókép: GYSEV Stadler

A korkedvezményes nyugdíj visszaállítását kezdeményezik

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A Vasutasok Szakszervezete levélben fordult az építési és közlekedési miniszterhez.

Szeretnék megoldani a vasutasok és a Volánbusz-sofőrök korkedvezményes nyugdíjának közel 10 éve húzódó problémáját – közölte Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban. Elmondása szerint mikor a korkedvezményes nyugdíjakat „egy tollvonásra” megszüntette a kormányzat, nem csak az sújtotta a vasutasokat, hogy tovább kell dolgozni, hanem az is, hogy a napi munkaidőbe nem számíthatott bele a munkaközi szünet.

Mostanra már

olyan a vasutas munkavállalók egészségügyi állapota, főleg az utazó személyzet és az egyéb forgalmi tevékenységet végző munkakörökben, hogy szeretnék visszavezetni a korkedvezményes nyugdíjat,

változatlan díjazással. Ezt kérték Lázár Jánostól, és tárgyalóasztalhoz szeretnék őt szólítani – fogalmazott az elnök. Emlékeztetett, hogy a lehetőséget nemrég említette a miniszter egy fórumon, és azt mondta, hogy a szakszervezeteknek szükséges ezt kezdeményezniük.

Azzal kapcsolatban, hogy hány év után lehetne elmenni így nyugdíjba, elmondta: a korábbi rendszer az akkori munkakörülményekhez volt igazítva, új alapokat is be lehetne emelni. A mai kulturált vezetőfülkék más körülményeket biztosítanak, mint amilyeneket például a gőzmozdonyokon tapasztalhattak, ugyanakkor ez a fejlődés más problémákhoz vezethet. Így például egy gőzmozdonyon 4 órát lehetett utazni, míg manapság például Budapest és Hatvan között egy motorvonattal négyszer-ötször is meg lehet fordulni 8 óra alatt. Sokkal nagyobb lett az igénybevétel, és a külső körülmények is megváltoztak.

Hozzátette, annak idején sokaknak azért volt vonzó ez a munkakör, mert korkedvezményes volt. Azzal jelentkeztek erre az állásra, hogy szívesen dolgoznak többet, rendszertelenebb munkarendben, akár az egészséget is károsítva, mert cserébe öt évvel hamarabb elmehetnek nyugdíjba. Ugyanakkor manapság akik nyugdíjba mennek, nem feltétlenül tudják már élvezni a nyugdíjas éveiket.

Ez az öt év, amit még „ráhúznak” a munka hosszára, éppen arra elegendő, hogy „nyugdíjba vonulás után egy-két évvel meghaljon a kolléga” – állította Meleg János. Az egészségre gyakorolt hatásokkal kapcsolatban elmondta, az „össze-vissza” lévő szerelvényfordulókhoz nem tud igazodni a szervezet. Sok gyomorrákos, prosztatarákos eset fordul elő kollégáik körében, több esetben halálos kimenettel.

Véleménye szerint olyan megoldás is elképzelhető lehetne, hogy ideiglenesen más munkakörbe áthelyezzék az érintetteket, pár hónapra kiemelve őket az adott munkakör körülményeiből.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A korkedvezményes nyugdíj visszaállítását kezdeményezik

vasutasok szakszervezete

korkedvezményes nyugdíj

meleg jános

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Hegyi Zsolt: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit
Hegyi Zsolt: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit
Ha a tervezett fejlesztések a remélt ütemben haladnak, akkor szisztematikus munkával évente 2-2,5 százalékot lehet javulni a késéseket illetően, így 2030-ra akár 88 százalékos is lehet a menetrendszerűség a hazai vasútvonalakon – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a MÁV-csoport vezérigazgatója. Elismerte, hogy még mindig van több mint 400 olyan komfort nélküli személyvonat, ami nem felel meg a XXI. századi szolgáltatási színvonalnak.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak
A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Japánban a gazdaság zsugorodásának megállításán kívül kritikus demográfiai folyamatokat is meg kell változtatnia az új miniszterelnöknek, Takaicsi Szanaénak. Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája elmondta, az is kérdés, mit üzen, hogy Donald Trump amerikai elnök előbb találkozik a japán vezetővel, mint hogy Kínába utazna.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos csapást szenvedett Moszkva szupertitkos bázisa, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Súlyos csapást szenvedett Moszkva szupertitkos bázisa, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Friss műholdfelvételek jelentek meg az oroszországi Kapusztyin Jar rakétakísérleti telepről, azután, hogy január végén az ukrán vezérkar sikeres csapásokról számolt be a térségben. A jelentés szerint különböző rajtaütések eltérő mértékű károkat okoztak a létesítményekben, egy hangár pedig súlyosan megrongálódott. Észtország külügyminisztere szerint a NATO mélységi csapásokat mérne Oroszországra, ha az megpróbálná megtámadni a balti államokat. Margus Tsahkna a müncheni biztonságpolitikai konferencián elutasította azokat a forgatókönyveket, amelyek szerint Moszkva gyors területfoglalásra lenne képes a régióban - számolt be a The Telegraph. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor

Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor

A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

BBC Verify has seen US aircraft carrier USS Abraham Lincoln near Iran ahead of talks between the two countries

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 06:17
Lélekjelenlét: mentőben indult be a szülés
2026. február 17. 05:15
Hasít a kutyapárt humorhadjárata: elismerik, hogy nem lesz kétharmaduk
×
×
×
×