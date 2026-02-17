A korkedvezményes nyugdíj visszaállítását kezdeményezik

Szeretnék megoldani a vasutasok és a Volánbusz-sofőrök korkedvezményes nyugdíjának közel 10 éve húzódó problémáját – közölte Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban. Elmondása szerint mikor a korkedvezményes nyugdíjakat „egy tollvonásra” megszüntette a kormányzat, nem csak az sújtotta a vasutasokat, hogy tovább kell dolgozni, hanem az is, hogy a napi munkaidőbe nem számíthatott bele a munkaközi szünet.

Mostanra már

olyan a vasutas munkavállalók egészségügyi állapota, főleg az utazó személyzet és az egyéb forgalmi tevékenységet végző munkakörökben, hogy szeretnék visszavezetni a korkedvezményes nyugdíjat,

változatlan díjazással. Ezt kérték Lázár Jánostól, és tárgyalóasztalhoz szeretnék őt szólítani – fogalmazott az elnök. Emlékeztetett, hogy a lehetőséget nemrég említette a miniszter egy fórumon, és azt mondta, hogy a szakszervezeteknek szükséges ezt kezdeményezniük.

Azzal kapcsolatban, hogy hány év után lehetne elmenni így nyugdíjba, elmondta: a korábbi rendszer az akkori munkakörülményekhez volt igazítva, új alapokat is be lehetne emelni. A mai kulturált vezetőfülkék más körülményeket biztosítanak, mint amilyeneket például a gőzmozdonyokon tapasztalhattak, ugyanakkor ez a fejlődés más problémákhoz vezethet. Így például egy gőzmozdonyon 4 órát lehetett utazni, míg manapság például Budapest és Hatvan között egy motorvonattal négyszer-ötször is meg lehet fordulni 8 óra alatt. Sokkal nagyobb lett az igénybevétel, és a külső körülmények is megváltoztak.

Hozzátette, annak idején sokaknak azért volt vonzó ez a munkakör, mert korkedvezményes volt. Azzal jelentkeztek erre az állásra, hogy szívesen dolgoznak többet, rendszertelenebb munkarendben, akár az egészséget is károsítva, mert cserébe öt évvel hamarabb elmehetnek nyugdíjba. Ugyanakkor manapság akik nyugdíjba mennek, nem feltétlenül tudják már élvezni a nyugdíjas éveiket.

Ez az öt év, amit még „ráhúznak” a munka hosszára, éppen arra elegendő, hogy „nyugdíjba vonulás után egy-két évvel meghaljon a kolléga” – állította Meleg János. Az egészségre gyakorolt hatásokkal kapcsolatban elmondta, az „össze-vissza” lévő szerelvényfordulókhoz nem tud igazodni a szervezet. Sok gyomorrákos, prosztatarákos eset fordul elő kollégáik körében, több esetben halálos kimenettel.

Véleménye szerint olyan megoldás is elképzelhető lehetne, hogy ideiglenesen más munkakörbe áthelyezzék az érintetteket, pár hónapra kiemelve őket az adott munkakör körülményeiből.