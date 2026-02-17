Ebben a téli olimpiai sportágban érhetnénk el nagy előrelépést

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke az InfoRádióban elmondta: tökéletes kűrt futott a Pavlova Maria–Szvjatcsenko Alekszej műkorcsolyázó páros hétfőn, fantasztikus a negyedik hely az olimpián. A kötelező programjuk is nagyon jól sikerült, véleménye szerint. A pontozást utólag nézve „kicsit bosszantóbb a helyzet”, de mint elmondta, „ez a pontozásos sportágak hátránya”.

Nem fért kétség a japánok győzelméhez, ők nagyon szépen teljesítettek, és nagy ováció fogadta őket. Ugyanakkor Gyulay Zsolt szerint utánuk a magyar színekben versenyző páros szabadprogramja volt a legjobb. Hozzátette, hogy 16 sportolónk mindegyike önmagához képest megállta a helyét, és ez az olimpián a legfontosabb.

A short track csapatban feltűnő a Liu testvérek hiánya, bár az Ádó becenéven is ismert Liu Shaoang az idei téli olimpián kínai színekben sem szerzett még érmet. A kínai csapat nem szerepel túl jól – tette hozzá az elnök. A magyar csapat fiataljai az EYOF-okon, tehát az európai ifjúsági olimpiai fesztiválokon jól teljesítettek eddig, számukra inkább tapasztalatszerzés ez az olimpia.

Tőlük a négy év múlva megrendezendő franciaországi téli olimpián várható komolyabb eredmény, de azt is látni kell, hogy a téli sportágakban természetesen nem várhatóak olyan sikerek, mint a nyári olimpiai játékokon. Egy nyári olimpián 180 fős csapattal veszünk részt, egy télin pedig 16 fővel – magyarázta Gyulay Zsolt.

A honosított versenyzőkkel kapcsolatban elmondta, hogy az ügyet nem feltétlenül a Magyar Olimpiai Bizottságon kell számonkérni, de folyamatos konzultációban vannak az államtitkársággal. Az elnöknek „van a fejében egy-két dolog”, amin változtatni kell, hiszen az olimpiai bizottság mindig az eredményességet kéri rajtuk számon. A szövetségekkel kell majd leülni a jövőben – tette hozzá.

Látni kell, hogy miben van esélyünk, véleménye szerint nekünk a téli olimpiákon a korcsolyázó számokra kell koncentrálnunk.

Közép-Európában egy korcsolyázó központtá kell válnunk, szakemberekkel, és ezekkel a versenyzőkkel, így jó eredményt érhetünk el a téli olimpiákon. A havas sportágakban „természetesen nem tudjuk felvenni a versenyt” az alpesi országokkal, vagy az ázsiaiakkal.

Sokan szkeptikusak voltak a Pavlova–Szvjatcsenko páros leigazolásával kapcsolatban, orosz származásuk miatt, de meg kell nézni azt, hogy a dobogós helyekre mind orosz származásúak állhattak fel a versenyszámban. „Hallatlan népszerű” ez a sportág, már most érezhető itthon a páros műkorcsolya iránti érdeklődés, jelentkeznek a fiatalok – mondta el Gyulay Zsolt.

Mint említette, a sportdiplomácia terén több találkozás is történt a téli olimpia során, így például személyes megbeszélést folytatott a szlovák sport- és turisztikai miniszterrel, valamint találkozott az olasz olimpiai bizottságnak, a CONI-nak elnökével, Luciano Buonfiglio-val. Utóbbi „meg is hívatta magát” Budapestre egy találkozóra.

Gyulay Zsolt elmondta, hogy „nagyon-nagyon kíváncsi” az olasz eredményességre és szervezettségre, ugyanis az olaszok mind a nyári, mind a téli olimpiai játékok alatt sikeresek, és jól szervezett a sportrendszerük. „Rengeteg pénzt ölnek” mind a tömegsportba, mind pedig az élsportba, és ez példaértékű. A hollandok és az olaszok azok, akik Európán belül jól szerepelnek és jól szervezettek, tőlük érdemes tanulni. Márciusban lesz egy szlovák-magyar találkozó, a szlovákok tőlünk szeretnének tanulni, mi pedig az olaszoktól, így mindketten Budapestre fognak látogatni – tette hozzá a MOB elnöke.