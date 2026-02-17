Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

Hétfőn mutatta be a Fidesz-KDNP az országgyűlési választásra állított országos listáját, az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint reálisan 40 és 43 közötti mandátumot szerezhet a Fidesz-KDNP az országos listáról. Mráz Ágoston Sámuel úgy látja, van olyan is a listán, akinek a szerepeltetése csak szimbolikus jelentőséggel bír. Negyedik helyezett például a listán Gál Kinga, aki szerinte aligha hagyja ott az európai parlamenti karrierjét, illetve frakcióvezető-helyettességét a Patriótáknál, de nagyon fontos üzenete van, hogy itt szerepel ezen a listán – mondta.

„Ha tehát 43 helyett mondjuk megszerez a Fidesz, akkor sem tartom valószínűnek, hogy Gál Kinga ezt mandátumra váltja, és akkor ugrik fölfelé. És kérdés, hogy ki az, aki egyéni választókerületi jelölt is, és az egyéni választókerületét meg tudja nyerni, mert akkor nagy valószínűséggel állítható, hogy azt fogja megtartani. Biztos tudás nélkül azt mondom, hogy nagyjából a 46-47. helyig tűnik első blikkre úgy, hogy reális esély van, hogy listás mandátumot szereznek a megnevezett emberek” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.

A Závecz Research Piac és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint a húzónevek szerepeltetése nagyon fontos a lista elején. Nyilván Orbán Viktort, Semjén Zsoltot és Kövér Lászlót az első három helyen szerepeltetik a listán. De sok „régi motoros” van a lista elején, mint Kósa Lajos, Németh Szilárd, Latorcai János, Lezsák Sándor vagy Németh Zsolt. Meglepetést Závecz Tibornak a lista nem okozott, de hiányolja a több női politikus szerepeltetését.

Mráz Ágoston Sámuel elmondta még, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy valaki a szavazóhelyiségben a névsor alapján hozza meg a döntését. Ráadásul arra számít, hogy nemcsak 93 névből fog állni a Fidesz-lista sem: a törvények értelmében háromszor annyi nevet lehet megnevezni a listán, mint ahány elnyerhető mandátum van, tehát ez még szerinte bővülni fog. Ez azért fontos, mert ha időközben két választás között üresedés van, akkor csak olyan ember lehet országgyűlési képviselő, aki rajta volt a listán – emelte ki a Nézőpont Intézet vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.

