Addig rugdosta apósát, amíg mozgott – tíz év fegyház

Az ítélőtábla megalapozottnak találta az ügyben első fokon eljáró Kaposvári Törvényszéknek a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt elmarasztaló döntését, amelyben szerepelt, hogy az elkövető feltételes szabadságra nem bocsátható.

A táblabíróság beszámolt arról, hogy a vádlott és élettársa egy házban élt a nő apjával. Mindannyian rendszeresen fogyasztottak alkoholt, olyankor az apa sértegette lányát, emiatt a vádlott és közte többször volt konfliktus.

A két férfi 2024. szeptember 19-én is szóváltásba keveredett. A vádlott indulatos lett, a sértettet arcon ütötte, kiküldte a házból, az udvaron a földre lökte, a fejét és a felső testét rugdosta.

A támadó az élettársa felszólítására abbahagyta az eszméletét vesztő férfi bántalmazását, majd felhívta rendőrként dolgozó ismerősét, és beszámolt neki a történtekről.

A mentők a sértettet kórházba vitték, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.