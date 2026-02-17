ARÉNA - PODCASTOK
Juszticia, az igazság allegorikus alakjának szobra, az igazságszolgáltatás jelképe.
Nyitókép: Pexels

Addig rugdosta apósát, amíg mozgott – tíz év fegyház

Infostart / MTI

Helybenhagyta a Pécsi Ítélőtábla kedden jogerősen annak a férfinak a 10 éves fegyházbüntetését, aki halálra rugdosta élettársa apját 2024 őszén egy somogyi településen.

Az ítélőtábla megalapozottnak találta az ügyben első fokon eljáró Kaposvári Törvényszéknek a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt elmarasztaló döntését, amelyben szerepelt, hogy az elkövető feltételes szabadságra nem bocsátható.

A táblabíróság beszámolt arról, hogy a vádlott és élettársa egy házban élt a nő apjával. Mindannyian rendszeresen fogyasztottak alkoholt, olyankor az apa sértegette lányát, emiatt a vádlott és közte többször volt konfliktus.

A két férfi 2024. szeptember 19-én is szóváltásba keveredett. A vádlott indulatos lett, a sértettet arcon ütötte, kiküldte a házból, az udvaron a földre lökte, a fejét és a felső testét rugdosta.

A támadó az élettársa felszólítására abbahagyta az eszméletét vesztő férfi bántalmazását, majd felhívta rendőrként dolgozó ismerősét, és beszámolt neki a történtekről.

A mentők a sértettet kórházba vitték, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

