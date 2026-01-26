ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 26. hétfő
India and Pakistan on the map of South Asia in soft grunge and vintage style, like old paper with watercolor painting.
Nyitókép: Getty Images / Artindo

Kivételesen most kapott egy remek hírt az európai autóipar

Infostart

India drasztikusan csökkentené az Európai Unióból érkező autók importvámját, az akár 110 százalékos terhek 40 százalékosra csökkennének egy szabadkereskedelmi megállapodás keretében.

Jó hír lehetne ez az európai uniós autógyártóknak, bár az elektromos autókra egyelőre nem terjedne ki ez az intézkedés – írta meg a Handelsblatt a Reuters értesüléseire hivatkozva.

A hosszú ideje zajló tárgyalások lezárásáról már akár kedden hírt adhatnak, a vámterhek csökkentéséből az olyan európai autógyártók, mint a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW is profitálnának. Ugyanakkor vasárnap még nem kívánt sem az indiai kereskedelmi minisztérium, sem az Európai Bizottság a témában nyilatkozni – írják a cikkben.

Hozzáteszik, Narenda Modi miniszterelnök kormánya az értesülések szerint beleegyezett abba, hogy bizonyos, 15 ezer eurónál drágább autókra azonnal csökkentse a vámterheket.

Első körben évente körülbelül 200 ezer belső égésű motoros autó lenne a kvóta.

Később a vámteher tovább csökkenne, 10 százalékra. Az első öt évben az elektromos autókra még nem vonatkozna a vámkönnyítés ugyanakkor, ezzel a Mahindra & Mahindra és a Tata Motors beruházásait kívánják védeni.

India az Egyesült Államok és Kína után a világ harmadik legnagyobb autópiaca, ugyanakkor erősen védi hazai iparát. A jelenlegi 70, illetve 110 százalékos importvámokat már több vállalatvezető is kritizálta a múltban – olvasható a cikkben.

Kiemelik,

a szabadkereskedelmi megállapodás az indiai textil- és ékszerexportot is felpörgetheti, ezekre legutóbb 50 százalékos amerikai vámok érkeztek.

Az alacsonyabb importvámokból a német gyártók mellett a Renault és a Stellantis is profitálhatnak. Jelenleg az európai autógyártók részesedése kevesebb, mint 4 százalék az indiai személyautó-piacon, amelyen évente 4,4 millió járművet adnak el. A piacot a japán Suzuki, illetve a hazai Mahindra és a Tata márkák uralják, együtt a piac kétharmadát birtokolják. Mivel az indiai piac 2030-ig várhatóan évente 6 millió eladott járműre növekszik, néhány vállalat már új beruházásokat tervez.

Gazdaság

india

vám

autókereskedelem

Donald Trump: egy idő után kivonhatjuk az ICE-t Minnesotából

A Trump-kormányzat egy idő után kivonhatja a bevándorlási ügynököket Minnesota államból – közölte az elnök, azt követően, hogy az állam fővárosában pattanásig feszült a helyzet. Az ügynökök a hétvégén agyonlőttek egy második amerikai állampolgárt is, ami után tüntetők rohanták le a szállodájukat.
A héten elkezdik postázni a nemzeti petíciót

Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa és ezen a héten indul a postázás. Arra biztatok mindenkit, hogy üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn közzétett Facebook-videójában.
 

Szerdán lesz kormánydöntés a januári rezsiszámlákról

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját tiltó rendeletet

Az EU-tanács elfogadta az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet, magyar per következhet Brüsszel ellen

Szalai Zoltán: az energiaszuverenitás felé tett fontos lépés a Mol szerbiai üzlete

Hernádi Zsolt: csak energiafüggőséget váltott Európa

Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
Nagy menetelésben az arany, akadnak izgalmak a tőzsdéken

Az elmúlt időszakban geopolitikai hírek dominálták a tőkepiaci hangulatot, hétvégén Donald Trump 100 százalékos vámmal fenyegette Kanadát, ha az kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Kanada később tagadta, hogy megállapodást akarna kötni Kínával. A fennálló geopolitikai feszültségek mellett az ázsiai piacok vegyesen indították a hetet, Európában pedig szintén iránykeresés volt jellemző. A magyar tőzsde ehhez képest tovább emelkedett, a BUX és az OTP új csúcsot állított be. A továbbra is fennálló geopolitikai bizonytalanság mellett az arany is új csúcsra ment, először átlépve az 5000 dolláros szintet. Fontos lesz ez a hét a piacok számára, hiszen a Fed kamatdöntő ülést tart, emellett pedig az S&P 500-nak 90 tagja jelent a héten, beleértve egy sor big tech céget, mint az Apple, a Meta Platforms, és a Microsoft.

Kvíz: Mennyit tudsz a történelem egyik legborzasztóbb népirtásáról, a holokausztról? Most kiderül!

Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével, lássuk, mennyit tudsz a holokausztról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Israel says it has retrieved remains of final Gaza hostage

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called Ran Gvili’s return "an extraordinary achievement".

2026. január 26. 16:38
Vetter Szilvia: sikerült az állatjóléti szabályokat érvényesíteni az EU-ban, erre jön a Mercosur-megállapodás
2026. január 26. 16:02
Hernádi Zsolt: csak energiafüggőséget váltott Európa
