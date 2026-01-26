Kivételesen most kapott egy remek hírt az európai autóipar

Jó hír lehetne ez az európai uniós autógyártóknak, bár az elektromos autókra egyelőre nem terjedne ki ez az intézkedés – írta meg a Handelsblatt a Reuters értesüléseire hivatkozva.

A hosszú ideje zajló tárgyalások lezárásáról már akár kedden hírt adhatnak, a vámterhek csökkentéséből az olyan európai autógyártók, mint a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW is profitálnának. Ugyanakkor vasárnap még nem kívánt sem az indiai kereskedelmi minisztérium, sem az Európai Bizottság a témában nyilatkozni – írják a cikkben.

Hozzáteszik, Narenda Modi miniszterelnök kormánya az értesülések szerint beleegyezett abba, hogy bizonyos, 15 ezer eurónál drágább autókra azonnal csökkentse a vámterheket.

Első körben évente körülbelül 200 ezer belső égésű motoros autó lenne a kvóta.

Később a vámteher tovább csökkenne, 10 százalékra. Az első öt évben az elektromos autókra még nem vonatkozna a vámkönnyítés ugyanakkor, ezzel a Mahindra & Mahindra és a Tata Motors beruházásait kívánják védeni.

India az Egyesült Államok és Kína után a világ harmadik legnagyobb autópiaca, ugyanakkor erősen védi hazai iparát. A jelenlegi 70, illetve 110 százalékos importvámokat már több vállalatvezető is kritizálta a múltban – olvasható a cikkben.

Kiemelik,

a szabadkereskedelmi megállapodás az indiai textil- és ékszerexportot is felpörgetheti, ezekre legutóbb 50 százalékos amerikai vámok érkeztek.

Az alacsonyabb importvámokból a német gyártók mellett a Renault és a Stellantis is profitálhatnak. Jelenleg az európai autógyártók részesedése kevesebb, mint 4 százalék az indiai személyautó-piacon, amelyen évente 4,4 millió járművet adnak el. A piacot a japán Suzuki, illetve a hazai Mahindra és a Tata márkák uralják, együtt a piac kétharmadát birtokolják. Mivel az indiai piac 2030-ig várhatóan évente 6 millió eladott járműre növekszik, néhány vállalat már új beruházásokat tervez.