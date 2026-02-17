ARÉNA - PODCASTOK
Sallai Roland, a Galatasaray (b) játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójának Galatasaray-Union Saint-Gilloise mérkõzésén Isztambulban 2025. november 25-én.
Nyitókép: Francisco Seco, MTI/MTVA

BL élőben: Sallai Rolanddal soraiban játszik a Galatasaray a Juve ellen

Infostart

A Galatasaray és a Juventus mérkőzésével kezdődik a labdarúgó Bajnokok ligája 2025–2026-os idényében a playoffkör. A török csapat jobbhátvédje Sallai Roland. Este kilenc órától további három mérkőzést játszanak: Benfica–Real Madrid, Dortmund–Atalanta, Monaco–PSG.

GALATASARAY–JUVENTUS 0–0: A török csapat a ligaszakaszban egyetlen vereséget szenvedett Isztambulban, 1–0-ra verte a Liverpoolt, 3–1-re a Bodö/Glimtet, 1–1-re végzett az Atlético Madriddal. A belga Uniontól kapott ki, 1–0-ra.

bajnokok ligája

real madrid

sallai roland

