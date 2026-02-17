BL élőben: Sallai Rolanddal soraiban játszik a Galatasaray a Juve ellen

Új felvételek tanúsága szerint Oroszország megkezdte a T-72A harckocsik korszerűsítését, ami arra enged következtetni, hogy az újabb, T-72B változatok készletei kimerülőben vannak. Az Uralvagonzavod harckocsigyárból származó videót Andrij Taraszenko páncélosjármű-szakértő tette közzé Telegram-csatornáján - közölte a Militarnyi. A február 17-i genfi csúcstalálkozó előtt Oroszország és Ukrajna is nagyszabású támadást hajtott végre a másik ellen. Moszkva csapásai térképen is megjelenek. A támadásban az oroszok stratégiai bombázói is megjelentek, így a Tu-95MSz, vagy a Tu-160-asok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.