GALATASARAY–JUVENTUS 0–0: A török csapat a ligaszakaszban egyetlen vereséget szenvedett Isztambulban, 1–0-ra verte a Liverpoolt, 3–1-re a Bodö/Glimtet, 1–1-re végzett az Atlético Madriddal. A belga Uniontól kapott ki, 1–0-ra.
BL élőben: Sallai Rolanddal soraiban játszik a Galatasaray a Juve ellen
A Galatasaray és a Juventus mérkőzésével kezdődik a labdarúgó Bajnokok ligája 2025–2026-os idényében a playoffkör. A török csapat jobbhátvédje Sallai Roland. Este kilenc órától további három mérkőzést játszanak: Benfica–Real Madrid, Dortmund–Atalanta, Monaco–PSG.
Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el
Középen állók, KörkeresztesekEgyre bővül a választáson indulók köre
„Minimum gyilkossági kísérletet”Nem marad következmények nélkül a győri horrorbaleset
Horror DunaföldváronMegkötözték a nőt, de az lerágta a köteléket és elmenekült a babájával
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden
Új felvételek tanúsága szerint Oroszország megkezdte a T-72A harckocsik korszerűsítését, ami arra enged következtetni, hogy az újabb, T-72B változatok készletei kimerülőben vannak. Az Uralvagonzavod harckocsigyárból származó videót Andrij Taraszenko páncélosjármű-szakértő tette közzé Telegram-csatornáján - közölte a Militarnyi. A február 17-i genfi csúcstalálkozó előtt Oroszország és Ukrajna is nagyszabású támadást hajtott végre a másik ellen. Moszkva csapásai térképen is megjelenek. A támadásban az oroszok stratégiai bombázói is megjelentek, így a Tu-95MSz, vagy a Tu-160-asok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
OnlyFans bevételeiről vallott Molnár Anikó: súlyos pénzt ajánlottak neki egyetlen találkozóért
Molnár Anikó már az első napokban ötezer dolláros bevételre tett szert, később pedig húszmillió forintos ajánlatokat is visszautasított.
Barack Obama pays tribute to 'true giant' as Jesse Jackson dies aged 84
President Trump also remembers the civil rights leader as a "force of nature" with "lots of personality, grit and street smarts".