2026. február 17. kedd
Több mint 16 kilogramm drogot találtak egy budakeszi droglaborban
Nyitókép: police.hu

Droglabort számoltak fel Budakeszin – videó

Infostart / MTI

Több mint 16 kilogramm drogot találtak egy budakeszi droglaborban

Magyar-lengyel nyomozók együtt csaptak le arra a kábítószert előállító bandára, amelynek több tagja a budapesti éjszakában árusított illegális szereket. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) 16 kilogramm kábítószert foglalt le, az ügynek 18 gyanúsítottja van. A KR NNI kedden közölte a police.hu oldalon, hogy az ügyben még tavaly indult eljárás, miután olyan információk jutottak a nyomozók birtokába, hogy a főváros egyik népszerű szórakozóhelyén drogot árusítanak.

A nyomozás során felmerült, hogy a kábítószer-alapanyag egy része Lengyelországból érkezhet Magyarországra, ezért a rendőrök felvették a kapcsolatot lengyel kollégáikkal. Így derült ki, hogy a drogbanda "vegyésze" egy budakeszi házban kialakított laborban állította elő az amfetamint. Az elkövetők más forrásból is szereztek be különböző kábítószereket, azokat a dílerek a budapesti éjszakában, különböző szórakozóhelyeken árusították.

A banda tagjain végül ez év január 31-én ütöttek rajta. A rendőrök a "primitív laborban" lombikokat, lepárlókat, különböző anyagmaradványokkal szennyezett edényeket találtak, de nagy mennyiségben már előállított amfetamint is.

A közlemény szerint Budakeszin kívül voltak elfogások Diósdon, Solymáron, Érden, Isaszegen, Erdőkertesen és Budapesten is. A csapatot irányító 43 éves budakeszi férfit a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el, tekintettel arra, hogy felmerült, lőfegyvere lehet; a férfin azután ütöttek rajta, hogy a laborból magához vett 1,5 kilogramm amfetamint.

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények Magyarországon (2012-2024) Vonaldiagram; kábítószer; kender; marihuána; injekcióstű; fecskendő; tabletta. Ábra: MTI
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények Magyarországon (2012-2024) Vonaldiagram; kábítószer; kender; marihuána; injekcióstű; fecskendő; tabletta. Ábra: MTI

A nyomozók átvizsgálták a gyanúsítottakhoz köthető ingatlanokat és autókat. A laborban talált anyagokkal együtt 16,2 kilogramm különböző típusú drogot, valamint 2500 ecstasy tablettát foglaltak le, ezen felül - vagyonvisszaszerzés keretében - mintegy 13 millió forintot, illetve valutát, valamint arany ékszereket és egy gépkocsit is lefoglaltak.

Az akciót követően további négy embert fogtak el a nyomozók. A 18 gyanúsított közül négyet kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítottak meg, míg 14 embernek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie. Négyen letartóztatásban vannak, a többiek szabadlábon védekeznek.

