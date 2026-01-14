ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda Bódog
Nyitókép: Unsplash.com

Nagyot ralizott a magyar autópiac

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Manapság már tizenkétféle hajtásláncból választhatnak a vásárlók – mondta el Knezsik István, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke az InfoRádióban.

2025-ben jelentős növekedést mutatott a magyar személyautó-piac, tavaly valamivel több, mint 129 400 személygépjármű került forgalomba, ez 6,4 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Az elektromos autók piaca kifejezetten erősödött tavaly, több, mint 11 ezer tisztán elektromos jármű került az utakra – mondta az InfoRádióban a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke, Knezsik István.

Véleménye szerint meglepő folyamat történt, növekedett az új autók átadása. Emellett továbbra is a vállalati flottavásárlások az elsődlegesek, a piac jelentős részét ezek hozzák. Ám a magánvásárlók továbbra is elmaradnak.

Jelen pillanatban még mindig nem egyértelmű a jövő

– így fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy nem tudni, a jövőben milyen technológia, hajtáslánc lesz elérhető, illetve melyik lesz kötelező. Ezeknek a technológiáknak az értékvesztése még nem kiforrott, ami miatt a magánvásárlók jelenleg a használt autókat próbálják keresni, és megmaradnak az eddig ismert, jól bevált típusoknál.

Az eladások összetétele nem változott, a prémium márkák ugyanúgy hozzák a számokat, mint ahogyan az elmúlt években tették. A piac jelentős részét mindemellett a vállalati flottavásárlás teszi ki. Kiemelte, a Magyarországon jelen lévő három prémium gyártó saját vállalati flottájának ellátása is beletartozik ezekbe az értékesítésekbe.

Ez több száz darabot jelent minden márkánál évente

– hangsúlyozta Knezsik István.

Az újautó-értékesítés közel 10 százaléka tisztán elektromos autó, ez az arány továbbra is jelentősen alatta van a várható számoknak – fogalmazott. Ebből a szempontból szerinte „nagyon izgalmas lehet” a jövő, mivel egy 2024-ben született döntés nyomán 2030 után is velünk maradhat a belsőégésű motor, amennyiben a hajtás újra zöld energiával, szintetikus üzemanyaggal működik.

Elmondta továbbá, hogy 2025 végén az Európai Unió könnyített a szabályozáson annak érdekében, hogy a belsőégésű motor „vonzó és elérhető” maradjon addig, ameddig a teljes körű technológiai átállás nem tud megtörténni. Knezsik István hozzátette, ameddig a töltőpontoknak a száma nem lesz ideális, addig átmeneti időszak lesz.

„Én 12-féle hajtásláncban hiszek”

– így fogalmazott az elnök. Kiemelte: lehet kapni LNG-gázzal, propán-bután gázzal üzemelő autókat, a Mol-nak pedig „csodálatos” kútjai vannak erre. Még nem kiforrott a technológia, nem lehet tudni, hogy a hidrogénhajtásban a belsőégésű motorokat fogják hidrogénnel hajtani, vagy pedig üzemanyagcellát fognak velük üzemeltetni – tette hozzá Knezsik István.

